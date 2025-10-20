ECB pirmininkė: pasaulio ekonomika dar pajus muitų sukeltus skausmus

Kalbėdama JAV televizijos kanalo CBS laidoje „Face the Nation“, Christine Lagarde teigė, kad tam tikru momentu eksportuotojai ir importuotojai nebesitaikstys su mažesniu pelnu dėl muitų ir nuspręs didinti kainas.
„Šie du trečdaliai, kuriuos iš esmės padengia du verslo subjektai – eksportuotojas ir importuotojas, – (yra padengiami – ELTA) jų maržų suspaudimu“, – sakė ji.
„Kiek laiko jie ketina taikstytis su maržų suspaudimu – pamatysime. O kai jie nebeteks kantrybės, nes suspaudimas taps pernelyg didelis, tada (muitai – ELTA) atsilieps vartotojams. Tad tai tik laiko klausimas“, – pabrėžė ECB pirmininkė.
Ch. Lagarde muitus įvardijo vienu iš dviejų veiksnių, dėl kurių pasaulio ekonomika iš pagrindų keičiasi. Kitas veiksnys, pasak jos, yra technologijų pažanga.
„Transformacija, mano manymu, yra keleto veiksnių rezultatas. Vienas iš jų – muitai, kurie pakeitė pasaulio prekybos žemėlapį, suformavo naujas sąjungas ir pertvarkė mūsų tarpusavio prekybos būdus. Manau, kad antrasis svarbus pokytis yra dirbtinio intelekto poveikis viskam, ką darome – nuo duomenų valdymo iki pažinčių ir visko per vidurį“, – pažymėjo ECB pirmininkė.
Ch. Lagarde ECB vadovauja nuo 2019 m. Anksčiau ji dirbo Prancūzijos vyriausybėje, kurioje ėjo ekonomikos ir finansų ministrės, žemės ūkio ir žuvininkystės ministrės ir prekybos ministrės pareigas. Ji taip pat dirbo Tarptautinio valiutos fondo generaline direktore.
