EK siūlo planą ES išorės sienų atsparumui ir saugumui

Remiantis pranešimu žiniasklaidai, taip siekiama sustiprinti Europos Sąjungos (ES) išorės sienų atsparumą ir saugumą.
„ES turi visapusišką ir atsparią migracijos valdymo sistemą, kuri davė aiškių rezultatų – neteisėto sienos kirtimo atvejų skaičius yra mažiausias nuo 2021 metų. Tačiau pastarojo meto įvykiai išbandė ES sienas – nuo rytinių sienų iki Viduržemio jūros krantų. Šios vasaros krizė Seutoje parodė, kaip greitai prie ES išorės sienų gali susiformuoti staigus ir masinis atvykimas, dėl kurio gali susidaryti nepaprastoji padėtis“, – sakoma pranešime.
„Tokios situacijos kelia grėsmę mūsų bendram saugumui ir vienybei ir lemia nepriimtiną žūtį. ES išorės sienų apsauga yra bendra Europos atsakomybė. Būtinas bendras Europos atsakas, vieningi veiksmai ir solidarumas“, – priduriama jame.
Reaguodama į įvykius Seutoje, EK pirmininkė Ursula von der Leyen, anksčiau šį mėnesį skaičiusi pranešimą apie ES padėtį, nustatė penkias pagrindines sritis, kuriose turi būti vadovaujamasi bendrais bloko veiksmais.
Plane sakoma, kad siekiant sumažinti neteisėtą migraciją labai svarbu glaudžiau bendradarbiauti su šalimis partnerėmis, be kita ko, stebėsenos, ankstyvojo perspėjimo ir keitimosi informacija srityse.
ES taip pat nori didinti savo paramą, kad atgrasytų nuo būsimų ekstremaliųjų situacijų ar krizių ir į jas reaguotų, be kita ko, parengdama naują Europos reagavimo į nelaimes sistemą, kad visada būtų užtikrintas sienų saugumas, ypač tais atvejais, kai masinis judėjimas kuriamas ir naudojamas kaip ginklas.
Siekiant išvengti krizių ateityje ir pagerinti stebėseną bei informuotumą apie padėtį, plane siūloma stiprinti Europos sienų apsaugos ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ įgaliojimus, kad ji galėtų vykdyti socialinių tinklų stebėseną siekiant geresnio informuotumo apie padėtį ir operatyvinės paramos išorės sienų valdymo srityje.
Taip pat siūloma lanksčiai reaguoti į naujas migracijos tendencijas, kintančius modelius ir spartų klaidingos informacijos ir dezinformacijos plitimą.
Be to, plane pabrėžiama, kad norint veiksmingai kovoti su neteisėta migracija, reikia išardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklus.
Šiam tikslui siūloma skubiai patvirtinti sankcijų režimą, pagal kurį ES galės taikyti turto įšaldymą ir draudimus keliauti, nukreiptus prieš neteisėtai migrantus gabenančius asmenis, modernizuoti ES kovos su neteisėtu žmonių gabenimu sistemą ir suintensyvinti derybas dėl naujų Europolo įgaliojimų.
Taip pat siūloma užtikrinti tvirtesnį bendradarbiavimą su interneto platformomis, taip pat finansų įstaigomis ir skaitmeninių mokėjimo paslaugų teikėjais, siekiant užtikrinti, kad jie galėtų nustatyti neteisėto migrantų gabenimo internete veiklą ir padėti valstybėms narėms nustatyti, atsekti ir nustatyti neteisėtus finansinius srautus.
Galiausiai EK pažymi, kad veiksmingas migracijos valdymas priklauso nuo bendros ES greito grąžinimo sistemos ir nuo šalių partnerių gebėjimo pačioms valdyti grąžinimą.
Pasak jos, tam, be kitų dalykų, reikia stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis readmisijos srityje, naudojant visas turimas priemones, instrumentus ir politiką, kad būtų skatinamas geresnis bendradarbiavimas, bei stiprinti „Frontex“ vaidmenį grąžinant trečiųjų šalių piliečius, neturinčius teisės būti ES.
Penkių punktų planas valstybėms narėms bus pristatytas šią savaitę Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje. Nustatytiems uždaviniams spręsti reikia bendrų valstybių narių, agentūrų ir EK veiksmų, o šį planą koordinuotai turi įgyvendinti visos valstybės narės.
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