EK vadovė apie apie karių dislokavimą Ukrainoje: turime aiškų veiksmų planą

Apie tai interviu laikraščiui „Financial Times“ sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Saugumo garantijos yra svarbiausias ir absoliučiai būtinas dalykas. Turime aiškų veiksmų planą ir susitarimą Baltuosiuose rūmuose... ir šis darbas vyksta labai gerai“, – sakė U. von der Leyen.
Pasak jos, Europos Sąjungos šalys rengia planus dėl daugianacionalinių pajėgų dislokavimo su Amerikos parama. Ji pridūrė, kad „prezidentas D. Trumpas mus patikino, kad Amerikos dalyvavimas bus kaip galutinė apsaugos priemonė“, pažymėdama, kad šis įsipareigojimas buvo „labai aiškus ir ne kartą patvirtintas“.
Praėjusią savaitę kariuomenių vadai iš „Norinčiųjų koalicijos“ baigė rengti „gana tikslius planus“, įskaitant diskusijas dėl būtinų komponentų, reikalingų veiksmingam karių telkimui, pareiškė EK pirmininkė.
Kartu ji pabrėžė, kad galutinį sprendimą priims nacionalinės vyriausybės: „[Tačiau] skubos jausmas yra labai didelis... jis juda į priekį. Tai iš tikrųjų įgauna formą.“
Per pastaruosius kelis mėnesius, pasak U. Von der Leyen, įvyko keletas susitikimų, kuriuose tapo aišku, kad Europa galima pasikliauti.
Jos nuomone, bet koks Vakarų karių dislokavimas papildytų gerokai sustiprėjusią Ukrainos kariuomenę, kuri turėtų būti atgrasymo pagrindas. Ji pridūrė, kad Europos Komisija svarsto naujus finansinius mechanizmus, kuriais būtų užtikrintas tvarus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų finansavimas kaip saugumo garantija.
U. Von der Leyen pabrėžė, kad pasiekus taiką Ukrainai reikės daug karių, kurie turės būti gerai apmokami ir aprūpinti modernia ginkluote, ir pažymėjo, kad ES turės prisidėti.
Ji taip pat patvirtino, kad esamos ES paramos Ukrainai programos, įskaitant paramą biudžetui, bus vykdomos ir taikos metu.
Be to, Briuselis toliau finansuos Ukrainos karinio personalo mokymą ir ragina ES valstybes nares pasinaudoti 150 mlrd. eurų fondu, skirtu bendrai ginklų gamybai kartu su Ukrainos bendrovėmis arba ginklų, kurie būtų perduoti Kyjivui, pirkimui.
EK vadovė taip pat pažymėjo, kad karo veiksmų pobūdis visiškai pasikeitė, pabrėždama, kad būtina skubiai investuoti į bepiločių orlaivių gamybą, oro ir priešraketinės gynybos sistemas bei kibernetinio saugumo priemones.