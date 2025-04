Ekspertas apie didįjį elektros dingimą: paaiškino galimas priežastis

Daugiau apie tai kalbėjo energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas.

– Vaizdas buvo liūdnas, kai kas sakė, kad apokalipsė. Liūdniausia tiems, kurie kažkur keliavo traukiniais, metro, netgi gatvėse neveikė šviesoforai. Kartais pastebiu Vilniuje – sugenda šviesoforas, žmonės nebežino, kaip važiuoti. Žmonės įprastai nešiojasi banko korteles, negalėjo atsiskaityti, nes jos neveikė. Vaizdas buvo baisus.

– Ar kada yra buvę istorijoje, kad net dvi valstybės – dešimtys milijonų žmonių – būtų likę be elektros modernioje Europos istorijoje? Ar pamenate tokį atvejį?

– Prisiminiau tik vieną didelį atvejį, bet radau ir dar vieną tokį. Kiek atsimenu, pats didžiausias buvo 2003 metais, kada Italija buvo visai užgesusi. Ten buvo labai aiški priežastis. Italija visada turėjo bėdų, kad neužtekdavo savos elektros gamybos, jie importuodavosi iš Šveicarijos, Prancūzijos. Buvo taip, kad tos trys didelės elektros linijos, kurios tiekdavo jiems elektrą iš Prancūzijos – viena linija buvo remontuojama, kita trūko, nes buvo vėtros, audros. Liko viena, kuri neatlaikė. Tada labai didelė dalis – gal netgi 80 proc. – Italijos nukentėjo. Tada buvo įvykis Vokietijoje 2006 m. Tai buvo žmogiška klaida. Norėjo praplaukti laivas ir išjungė aukštos įtampos liniją virš upės, apsiriko ir išjungė kitą. Operatoriai nesuderino, kas ką turi daryti. Viskas vyksta domino principu. Kažkur vienoje vietoje užgęsta – elektrinės taip padarytos, kad automatiškai pradeda atsijungti, linijos atsijungia.

Visiems į galvą atėjusi mintis – kibernetinė ataka.

– Kas nutiko Ispanijoje ir Portugalijoje – ar irgi toks pat domino efektas? Klausimų yra daugiau nei atsakymų. Ar gali būti koks nors retas atmosferinis reiškinys? Temperatūrų svyravimai?

– Pirmiausia, visiems į galvą atėjusi mintis – kibernetinė ataka. Visiškai neseniai Anglijos Hitrou oro uostas neturėjo elektros, sudegė didelis transformatorius ir buvo didžiulės bėdos oro uoste. Dabar jau atrodo, kad tai mažiausiai tikėtinas dalykas. Būna įvairių dalykų – būna stichijų, bet jos nebuvo, elektrinės atsijungia, tačiau tas irgi neįvyko. Po to portugalai sugalvojo, kad tai kažkoks neįprastas reiškinys, tai nebuvo girdėta kada nors anksčiau, temperatūros buvo normalios. Visiškai neseniai Balkanuose kelios šalys buvo atsijungusios, nes temperatūra buvo 40 laipsnių. Kai kurios linijos neatlaikė – tai yra gamtos reiškinys. Šiuo atveju labiausiai linkstama prie to, kad dar nesuvaldome naujos elektros energetikos sistemos. Tai yra visiškai besiskirianti nuo to, ką turėjome anksčiau, tų didelių elektrinių. Dabar didžiąją dalį sudaro neprognozuojamos, nelanksčios saulės ir vėjo elektrinės. Netgi buvo tokių dienų, kai vien tik atsinaujinanti energija patenkino visus poreikius.

– Kas skamba kaip geras dalykas.

– Taip, jie netgi labai didžiavosi. Oficialus skaičius, kad praėjusiais metais 80 proc. elektros buvo pagaminta saulės ir vėjo elektrinėse. Čia buvo puikus rezultatas to, ko Europa siekia. Suprantate, ši sistema yra labai nestabili – vėjas gali pūsti arba ne, saulė gali šviesti arba ne. Per trumpą laiką gali pasikeisti gamybos kiekiai, o elektros sistemai labai svarbu, kad visą laiką sutaptų tiek pagaminimas, tiek vartojimas. Jeigu nesutampa, pradeda atjunginėti.