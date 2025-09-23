E. Macronas, duodamas interviu Niujorke vykstančios Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose, transliuotojui BFMTV sakė, kad D. Trumpas „nori Nobelio taikos premijos. Nobelio taikos premija įmanoma tik tuo atveju, jei sustabdysite šį konfliktą“.
Emmanuelis Macronas: Donaldas Trumpas galėtų gauti Nobelio taikos premiją tik sustabdęs karą Gazoje
2025-09-23 23:21
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) antradienį pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) galėtų laimėti Nobelio taikos premiją tik tuo atveju, jei sustabdytų Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karą Gazos Ruože.
Emmanuelis Macronas / AFP nuotr.
