Emmanuelis Macronas: Donaldas Trumpas galėtų gauti Nobelio taikos premiją tik sustabdęs karą Gazoje

2025-09-23 23:21
BNS inf.

 Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) antradienį pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) galėtų laimėti Nobelio taikos premiją tik tuo atveju, jei sustabdytų Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karą Gazos Ruože.

Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas / AFP nuotr.

