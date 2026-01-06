 Emmanuelis Macronas: sąjungininkai susitarė dėl tvirtų saugumo garantijų Ukrainai

2026-01-06 21:34
BNS inf.

 Ukrainos sąjungininkai antradienį susitarė dėl tvirtų saugumo garantijų Kyjivui, kurios įsigalios po galimų paliaubų kare su Rusija ir pagal kurias Jungtinės Valstijos vadovaus paliaubų stebėsenos mechanizmui, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).

Volodymyras Zelenskis ir Emmanuelis Macronas
Volodymyras Zelenskis ir Emmanuelis Macronas / AFP nuotr.

E. Macronas, Juntinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) ir Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis pasirašė ketinimų deklaraciją, kurioje numatyta, kad po paliaubų Didžioji Britanija, Prancūzija ir kitos Europos sąjungininkės dislokuos karius Ukrainos teritorijoje.

