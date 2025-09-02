Prancūzija: Europa laukia JAV paramos saugumo garantijoms Ukrainai

Prieš ketvirtadienį Paryžiuje vyksiantį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimą su sąjungininkais Eliziejaus rūmų pareigūnas pareiškė, kad „mes esame pasirengę“ ir kad europiečiai dabar tikisi taip pat sulaukti „amerikiečių paramos, kad būtų galima garantuoti Ukrainos saugumą“.
V. Zelenskio biuras kiek anksčiau pranešė, kad Ukrainos lyderis ketvirtadienį Paryžiuje turėtų susitikti su Europos bei NATO lyderiais ir aptarti saugumo garantijų galimybes, jeigu būtų pasiekta taika su Maskva.
V. Zelenskio biuro vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas antradienį socialiniuose tinkluose rašė, jog Ukrainos vadovas susitiks su Europos Komisijos (EK) vadove Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), NATO vadovu Marku Rutte (Marku Riute), vokiečių kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu), Jungtinės Karalystės (JK) premjeru Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu) ir aptars saugumo garantijų Ukrainai galimybes.
Pirmadienį V. Zelenskio vizitą patvirtino Eliziejaus rūmai.
Vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime dalyvaus apie 30 daugiausia Europos šalių. Kai kurie lyderiai dalyvaus asmeniškai, o kiti – vaizdo ryšiu, teigė Eliziejaus rūmai. Susitikimui bendrai pirmininkaus E. Macronas ir JK ministras pirmininkas.
Politikai „aptars pastarosiomis savaitėmis atliktą darbą, susijusį su saugumo garantijomis Ukrainai, ir apžvelgs pasekmes, kurias galima išskirti dėl Rusijos, atkakliai atsisakančios taikos, laikysenos“, sakoma Prancūzijos prezidentūros pareiškime.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) dalyvavimo nesitikima.
Koalicijos šalių ministrai trečiadienį aptars karinę paramą Ukrainai, pranešė Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministro Sebastieno Lecornu (Sebastjeno Lekorniu) atstovas spaudai.
Pastarosiomis savaitėmis tarp diplomatų dominavo Vakarų remiamų saugumo garantijų Ukrainai klausimas, jei įsigalios paliaubos.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau nepasiekta jokio proveržio.
Po to D. Trumpas priėmė Europos lyderius ir Ukrainos prezidentą V. Zelenskį.
Kyjivas nori tokių garantijų, kad jos atgrasytų nuo bet kokių būsimų Rusijos išpuolių. Europos taikdarių pajėgų siuntimas buvo viešai pristatytas lyderių kaip galimas sprendimas tam laikui, kai baigsis karas.
D. Trumpas užsiminė, kad Jungtinės Valstijos galėtų paremti Europos taikdarių planą, tačiau nenori siųsti JAV karių į Ukrainą.
Rusija priešinasi bet kokiai idėjai dėl Vakarų taikdarių – Kremlius praėjusią savaitę pareiškė, kad „tokias diskusijas vertina neigiamai“.
