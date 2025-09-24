Emmanuelis Macronas sveikina Donaldo Trumpo pasikeitusią poziciją dėl Ukrainos

Duodamas interviu Prancūzijos žiniasklaidai, tokiai kaip „France 24“ ir „Radio France Internationale“ (RFI), prezidentas sakė, kad pasikeitusi D. Trumpo pozicija Ukrainos klausimu yra labai svarbus žingsnis, suteikiantis naują perspektyvą Kyjivui.
„Tai labai aiški Amerikos prezidento žinia, kad Rusija neabejotinai yra silpnesnė, trapesnė, nei daugelis sakė“, – sakė E. Macronas.
„Tai leis (Ukrainai) dar labiau priešintis ir netgi atsikovoti teritoriją“, – pridūrė šiuo metu Niujorke viešintis Prancūzijos prezidentas, dalyvaujantis metiniame Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos posėdyje.
Antradienį JAV prezidentas pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.
Atitinkamą pranešimą D. Trumpas paskelbė socialiniuose tinkluose netrukus po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose.
„Manau, kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą jos originalia forma, – „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – Su laiku, kantrybe ir Europos, o ypač NATO, finansine parama, pradinės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra labai tikėtina galimybė.“
Sustiprėjęs D. Trumpo palaikymas, jei jis išliks, yra didžiulė pergalė V. Zelenskiui, kuris ragino Amerikos prezidentą toliau daryti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad šis nutrauktų karą.
D. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad Ukraina niekada negalės susigrąžinti visos teritorijos, kurią Rusija okupavo nuo pat Krymo pusiasalio užėmimo 2014 metais.
Tai nuvylė V. Zelenskį, europiečius ir ukrainiečius ir sukėlė abejonių dėl JAV įsipareigojimo JT suvereniteto ir teritorinio vientisumo principams.
