„Energoatom“ teigia, kad tyrimas dėl kyšininkavimo neturi įtakos jos veiklai

Daugiau nei pusę Ukrainos energijos pagaminanti „Energoatom“ nurodė, kad Nacionalinės kovos su korupcija agentūros (NABU) tyrimas nesutrikdė gamybos ar eksploatavimo saugos.
Jos komentaras pasirodė praėjus dienai po to, kai NABU atskleidė kai kurias 15 mėnesių trukusio tyrimo dėl įtariamos korupcijos energetikos sektoriuje, įskaitant „Energoatom“, detales.
Į Ukrainos energetikos sektorių plūstelėjo daug vietinių ir užsienio lėšų, Rusijai tęsiant išpuolius prieš šį sektorių.
Antradienį Ukrainos energetikos ministerija nurodė, kad naktį Rusija surengė išpuolius prieš energetikos objektus Charkivo, Odesos ir Donecko srityse, o daugumoje šalies regionų taikomi planiniai elektros tiekimo nutraukimai..
NABU pavesta išnaikinti įsišaknijusią korupciją, kuri plačiai laikoma kliūtimi Kyjivo pastangoms prisijungti prie Europos Sąjungos (ES). Agentūra dažniausiai tiria aukšto lygio korupcijos bylas, susijusias su aukšto rango pareigūnais ir valstybės valdomomis įmonėmis.
NABU anksčiau pranešė atskleidusi didelio masto korupcijos schemą, susijusią su išpūstais karinių pirkimų kontraktais ir milijonų dolerių, skirtų minosvaidžių sviediniams Ukrainos gynybai, pasisavinimu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis palankiai įvertino naujausią tyrimą. Pirmadienį jis nurodė, kad „bet kokie veiksmai kovojant su korupcija yra neatidėliotini“.
Jis paragino vyriausybės pareigūnus bendradarbiauti su tyrėjais.
Įtariami mokėjimai
Tačiau V. Zelenskis taip pat susidūrė su visuomenės nepritarimu kalbant apie kovą su korupcija.
Dėl liepos pabaigoje priimto įstatymo NABU ir Specialioji antikorupcinė prokuratūra (SAP) neteko savo nepriklausomybės ir šios institucijos tapo tiesiogiai pavaldžios generaliniam prokurorui, kurį skiria prezidentas.
Tačiau po šalies sąjungininkų išreikštų protestų ir didžiausių nuo Rusijos invazijos pradžios prieš daugiau nei trejus metus viešų mitingų nusileido ir atkūrė šių institucijų autonomiją.
Kovos su korupcija tyrėjai teigia, kad „Energoatom“ tiekėjai buvo verčiami mokėti kyšius, siekiančius 10–15 proc. sutarties vertės, kad galėtų toliau teikti bendrovei paslaugas ir prekes.
Tyrėjai taip įtaria, jog keli aukšto rango pareigūnai pasinaudojo savo ryšiais, kad „išlaikytų kontrolę personalo sprendimų, viešųjų pirkimų procesų ir finansinių išteklių srautų atžvilgiu“, vykdydami kyšių schemą.
Tuo tarpu antradienį Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) paskelbė sužlugdžiusi ukrainiečių ir britų sąmokslą pagrobti karinį lėktuvą su hipergarsine raketa ir nutupdyti jį Rumunijoje per „didelio masto provokaciją“.
Kyjivas atmetė tokius kaltinimus ir apkaltino Rusiją propagandos skleidimu.
Maskva, kuri 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, reguliariai apkaltina Kyjivą ir jo sąjungininkus Europoje įžūliomis diversijomis Rusijos teritorijoje, bet dažnai nepateikia jokių įrodymų.
Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad jos pajėgos per naktį penktą kartą per pastaruosius mėnesius atakavo Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklą ir, jų teigimu, sukėlė didžiulį gaisrą.
Ji taip pat prisiėmė atsakomybę už išpuolį prieš naftos terminalą Feodosijos uoste, Rusijos okupuotame Kryme. Terminalas naudojamas kurui ir tepalams tiekti į okupuotą pusiasalį ir kai kurias Pietų Ukrainos dalis.
