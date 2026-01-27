ES dėl susidorojimo ketina įvesti sankcijas aukšto rango Irano revoliucinės gvardijos nariams

27 valstybių narių blokas turėtų paskelbti apie turto įšaldymą ir draudimus išduoti vizas 21 asmeniui ir subjektui, įskaitant aukšto rango IRGC narius, kai ketvirtadienį Briuselyje susitiks ES užsienio reikalų ministrai, teigė diplomatai.
ES valstybių narių ambasadoriai trečiadienį turėtų pritarti šiam sprendimui.
Taip pat tikimasi, kad jie susitars dėl sankcijų dar 10 asmenų ir subjektų dėl Irano dronų ir raketų tiekimo Rusijai, kad ši juos panaudotų Ukrainoje.
Naujosios sankcijos įvedamos stiprėjant raginimams ES oficialiai įtraukti IRGC į „teroristinių organizacijų“ sąrašą, ypač šią idėją remiant Italijai.
Blokas jau yra pritaikęs sankcijas keliems šimtams Irano pareigūnų ir subjektų, įskaitant visą IRGC ir aukšto rango vadus, dėl susidorojimo su anksčiau vykusiais protestų judėjimais ir dėl Teherano paramos Rusijos karui Ukrainoje.
Viena JAV įsikūrusi teisių gynimo grupė antradienį pranešė, kad patvirtino daugiau kaip 6 tūkst. žmonių žūtį per protestus Irane, kuriuos numalšino saugumo pajėgos, ir pridūrė, kad tiria dar daugiau kaip 17 tūkst. galimų žūčių bei perspėjo, kad tebevyksta sulaikymų banga.
Protestai prasidėjo gruodžio pabaigoje dėl ekonominių problemų, tačiau peraugo į masinį judėjimą prieš režimą, o sausio 8 ir 9 dienomis vyko plataus masto gatvių mitingai, kurie buvo didžiausi pastaraisiais metais.
Praėjusią savaitę Irano institucijos pranešė, kad žuvo 3 117 žmonių, kurių dauguma – saugumo pajėgų nariai ir nekalti praeiviai, kuriuos, kaip teigia pareigūnai, nužudė „riaušininkai“.
