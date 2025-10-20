ES valstybės susitarė visiškai nutraukti rusiškų dujų importą

Liuksemburge susirinkę energetikos ministrai patvirtino Europos Komisijos planą palaipsniui nutraukti tiek vamzdynais tiekiamų, tiek suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą iš Rusijos, jei tam pritars Europos Parlamentas.
„Energetiškai nepriklausoma Europa yra stipresnė ir saugesnė Europa“, – sakė deryboms pirmininkavęs Danijos energetikos ministras Larsas Aagaardas.
„Nors pastaraisiais metais sunkiai dirbome ir stengėmės, kad Rusijos dujos ir nafta būtų pašalintos iš Europos, kol kas šio tikslo nepasiekėme“, – pridūrė jis.
Prieš įstatymą pateikiant Europos Parlamentui, ES valstybių narių energetikos ministrams reikėjo susitarti dėl bendros pozicijos stabdyti importą.
ES teisės aktų leidėjai jau praėjusią savaitę balsavimu pritarė pasiūlymui, kuris leidžia jiems pradėti derybas su sostinėmis.
Pagal šį pasiūlymą, dujų vamzdynų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) importas iš Rusijos būtų visam laikui uždraustas ne vėliau kaip nuo 2028 m.
Draudimas, dėl kurio bus deramasi su Europos Parlamentu, būtų priimamas balsų dauguma, o tai atveria duris pergalei prieš rusiškas dujas importuojančias šalis kaip Vengriją ir Slovakiją tiesiog surinkus pakankamai balsų iš kitų šalių.
L. Aagaardas pirmadienį pabrėžė, kad labai svarbu, jog ši iniciatyva sulaukė didžiulio Europos energetikos ministrų palaikymo.
Tuo pačiu metu dedamos pastangos anksčiau uždrausti suskystintų dujų importą, įtraukiant šią nuostatą į būsimą ES sankcijų Rusijai paketą.
ES duomenimis, praėjusiais metais Maskva vis dar sudarė apie penktadalį viso dujų importo į ES, o SGD dalis augo. 2025 m. pirmąjį pusmetį blokas importavo SGD iš Rusijos už beveik 4,5 mlrd. eurų.
Sankcijos gali būti priimamos iškart po to, kai visos 27 ES valstybės narės sutinka su siūlomomis priemonėmis. Europos Parlamentui įsikišti nereikia, todėl teisėkūros procesas pagreitėja.
Tačiau baudžiamosios sankcijos Rusijai yra laikinos: jos turės būti panaikintos, kai baigsis karas Ukrainoje ir ES nebeturės priežasčių bausti Maskvą.
ES šalių ir Europos Parlamento susitarimu dėl vamzdynais tiekiamų dujų ir SGD importo draudimo siekiama nutraukti rusiško kuro importą visam laikui.
