ES nori išstumti Kiniją iš viešųjų pirkimų

Ši reforma yra dalis pastangų remti Europos įmones ir stiprinti 27 šalių bloko pagrindines pramonės šakas, konkuruojant su Kinija ir Jungtinėmis Valstijomis. Kalba eina apie milžiniškas sumas: viešieji pirkimai ES vertinami 2,6 trln. eurų per metus, o tai prilygsta 15 proc. visos ES BVP.
„Viešieji pirkimai yra tiek strateginė priemonė, tiek galingas politikos svertas tuo metu, kai Kinija, Indija, Jungtinės Valstijos ir kitos didžiosios valstybės juos naudoja savo pramonės ir ekonomikos strategijoms įgyvendinti“, – žurnalistams sakė ES pramonės komisaras Stephane'as Sejourne.
Europos Komisija paskelbė pasiūlymą reformuoti dabartines viešųjų pirkimų taisykles. Jos teigimu, tai leis sumažinti taisyklių apimtį „nuo 900 iki 200“ puslapių ir sukurti vieningą Europos platformą, skirtą viešiesiems konkursams. Briuselis mano, kad „vieno langelio“ principu veikianti sistema palengvins mažesnėms įmonėms dalyvavimą viešuosiuose konkursuose, nes sumažės biurokratinių procedūrų.
Reforma leis vietos valdžios institucijoms vertinant tiekėjus atsižvelgti į įvairius kriterijus, pavyzdžiui, tiekimo saugumą, tvarumą ir „europinės pirmenybės“ principą, o ne tik į siūlomą kainą.
Įmonės dažnai laimi viešuosius konkursus, nes siūlo konkurencingesnę kainą, tačiau ES nori teikti pirmenybę platesnei pasiūlymo naudai Europos ekonomikai.
S. Sejourne teigė, kad daugelis vietos valdžios institucijų nesinaudoja esamomis nuostatomis, leidžiančiomis joms rinktis Europos, o ne užsienio įmones.
„Todėl vietos valdžios institucijos, nacionalinės vyriausybės, savivaldybės ir regionai patys turės nustatyti tuos kriterijus, juos taikyti ir pasirinkti, ar pirkti Europos, ar vietos produktus“, – pridūrė jis.
Pavyzdžiui, P. Sejourne teigė, kad Briuselio nebebus galima kaltinti, jei vietos valdžios institucijos pasirinks kiniškus autobusus. „Dabar mes suteikiame jiems priemones, leidžiančias teikti pirmenybę Europoje pagamintiems autobusams“, – sakė jis.
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