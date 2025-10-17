 ES pasiūlymas: iš Rusijos turto Kyjivui suteikta paskola turėtų būti skirta Europos ginklams pirkti

2025-10-17
BNS inf.

 Briuselis siūlo, kad didžioji dalis galimos 140 mlrd. eurų paskolos Ukrainai, kuri būtų finansuojama įšaldytu Rusijos turtu, būtų panaudota Europos ginklams įsigyti, kaip matyti iš dokumento, su kuriuo penktadienį susipažino naujienų agentūra AFP.

Europos Komisija yra pasiūliusi sudėtingą planą, kurio tikslas – panaudoti bloke įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą siekiant padėti Kyjivui kovoti su Maskva invazija.

Europos Sąjunga (ES) stengiasi rasti būdų, kaip padėti Kyjivui, Rusijos invazijai tęsiantis jau ketvirtus metus. Vašingtonas taip pat teigia, kad Europa turi dėti daugiau pastangų Ukrainos gynybos finansavimui.

ES nori pasinaudoti įšaldytomis Rusijos centrinio banko lėšomis, kurias daugiausia laiko Briuselyje įsikūrusi tarptautinė organizacija „Euroclear“.

Tačiau kelios ES vyriausybės jau seniai prieštarauja viso įšaldyto Rusijos turto panaudojimui, nerimaudamos, kad tai galėtų labiau pakenkti pasitikėjimui euru.

Praėjusį mėnesį ES ambasadoriai aptarė sudėtingą Europos Komisijos pasiūlymą, pagal kurį ES skolintųsi lėšų iš „Euroclear“, kad galėtų suteikti paskolą Ukrainai.

Pagal šį pasiūlymą ES valstybės narės pačios grąžintų „Euroclear“ pinigus, jei Rusija vieną dieną susigrąžintų turtą nemokėdama reparacijų.

