Friedrichas Merzas Briuselyje surengs derybas dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainai

„Kanclerio rytdienos kelionė į Oslą, Norvegiją, buvo atidėta“, – sakė vyriausybės atstovas spaudai.
Vyriausybės išplatintame pranešime atstovas spaudai nurodė, kad vietoje vizito Norvegijos sostinėje F. Merzas dalyvaus privačioje vakarienėje su Belgijos ministru pirmininku Bartu De Weveriu (Bartu De Veveriu) ir Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
Vyriausybės šaltinis naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad derybų Briuselyje metu daugiausiai dėmesio bus skiriama F. Merzo palaikomiems Europos planams finansuoti paskolą Ukrainai, panaudojant įšaldytą Rusijos turtą.
Trečiadienį EK vadovė pristatė planą, pagal kurį per dvejus metus Ukrainai būtų skirtas 90 mlrd. eurų finansavimas.
Jos teigimu, šis žingsnis žengtas siekiant, kad Ukraina galėtų „vadovauti taikos deryboms iš jėgos pozicijos“.
Paskola būtų finansuojama arba iš ES pasiskolintų lėšų, arba panaudojant bloke įšaldytą Rusijos turtą. Pastarąjį variantą siūlo EK, tačiau jam griežtai priešinasi Belgija.
ES vykdomoji valdžia ir įvairios valstybės narės reikalauja, kad blokas pasinaudotų įšaldytomis Rusijos centrinio banko lėšomis ir suteiktų Kyjivui 140 mlrd. eurų paskolą gresiančioms biudžeto skylėms užlopyti.
Belgija – svarbi veikėja šiuo klausimu, nes joje veikia tarptautinė indėlių organizacija „Euroclear“, kur laikoma didžioji dalis šių pinigų.
Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot (Maksimas Prevo) trečiadienį pareikalavo, kad „rizika, su kuria Belgija susiduria dėl šios schemos, būtų visiškai padengta“.
Europos lyderiai gruodžio 18 ir 19 dienomis Briuselyje surengs aukščiausiojo lygio susitikimą šiuo klausimu.
Dauguma ES lyderių pritaria tam, jog Rusijos įšaldytas turtas būtų panaudotas Ukrainos reikmėms.
