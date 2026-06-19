ES pirmą kartą metams pratęsė Rusijai įvestų sankcijų galiojimą

Nuo tada, kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ES ėmė taikyti Maskvai plačios apimties poveikio priemones.
Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas, gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastiniu kuru, šalies ginklų pramonę ir finansų įstaigas.
Iki šiol šias sankcijas reikėdavo pratęsti kas pusę metų, tam buvo reikalingas vienbalsis visų 27 ES šalių vadovų pritarimas.
Ukraina sulaukė naujos ES paramos bangos, kai šių metų pradžioje iš pareigų buvo nušalintas buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, užblokavęs keletą pagalbos iniciatyvų.
Nuo to laiko ES pradėjo oficialias stojimo derybas ir patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Kyjivui.
Ketvirtadienį Briuselyje susirinkę visi 27 ES šalių lyderiai taip pat pirmą kartą per daugiau nei metus vienbalsiai priėmė bendrą deklaraciją, kuria reiškiama parama Kyjivui. Pirmiau V. Orbanas nuolat atsisakydavo pritarti tokiems ES pareiškimams dėl Ukrainos.