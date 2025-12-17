ES planuoja išplėsti aplinkosauginį importo mokestį plienui ir aliuminiui

Mokestis, žinomas kaip Anglies dioksido reguliavimo mechanizmas pasienyje (angl. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), taikomas prekėms, kurių gamyba yra imli anglies dioksido išmetimui, pavyzdžiui, aliuminiui, cementui, elektrai ir plienui ir kurios importuojamos iš valstybių, turinčių žemesnius aplinkosaugos standartus.
Taip norima sudaryti vienodas sąlygas Europos pramonės šakoms, kurioms taikomos griežtos išmetamųjų teršalų taisyklės.
Tačiau Briuselis nerimauja, kad dėl to ES prekių, pagamintų naudojant apmokestintus produktus, gamintojai gali patirti didesnes išlaidas. Taip pat manoma, jog dėl šios priežasties kai kurie gamintojai gali būti priversti perkelti savo gamyklas į šalis, kuriose taikomi ne tokie griežti aplinkosaugos reikalavimai.
Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Komisija (EK) pasiūlė išplėsti mokesčio taikymo sritį, kad ji apimtų 180 produktų, kurių gamyboje daug naudojama plieno ir aliuminio, pavyzdžiui, įvairiausius buities prietaisus.
„Europos pramonės gamintojai turėtų būti skatinami mažinti anglies dioksido išmetimą, o ne atgrasomi nuo to“, – pareiškė ES pramonės vadovas Stephane'as Sejourne (Stefanas Sežurnė).
Dauguma įvardytų prekių yra pramonės gaminiai, pavyzdžiui, metaliniai tvirtinimo elementai, laidai ir balionai, tačiau į sąrašą taip pat įtrauktos kai kurios namų apyvokos prekės ir prietaisai, pavyzdžiui, skalbimo mašinos.
CBAM visiškai turėtų įsigalioti sausį, pasibaigus dvejų metų pereinamajam laikotarpiui. CBAM tikslas – priversti užsienio bendroves mokėti tiek pat, kiek pagal Bendrijos vidaus apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą moka ES gamintojai.
Importuotojai – dažnai didelės prekybos įmonės – privalo deklaruoti anglies dvideginio išmetimą, susijusį su prekių gamyba užsienyje.
Jei išmetimas viršija ES standartus, įmonės privalo įsigyti išmetamųjų teršalų sertifikatus pagal Bendrijos anglies dioksido leidimų prekybos sistemą.
Manoma, kad taikant šį mokestį ES kasmet pavyks surinkti 1,4 mlrd. eurų.
Trečiadienį EK pareiškė, kad per ateinančius dvejus metus planuoja skirti 25 proc. pelno specialiam fondui, skirtam paremti ES tikslinių prekių gamintojus.
Tačiau naujausiam ES pasiūlymui dar turi pritarti Europos Parlamentas (EP) ir visos valstybės narės.
Naujausi komentarai