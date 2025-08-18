 ES vis dar moka milijardus eurų už rusiškas dujas

2025-08-18 13:34
Jūras Barauskas (ELTA)

Pirmąjį 2025 m. pusmetį Europos Sąjunga importavo rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) už maždaug 4,48 milijardo eurų – daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai iš Rusijos importuotų dujų vertė sudarė 3,47 mlrd. eurų, pirmadienį pranešė ES statistikos agentūra „Eurostat“.

ES vis dar moka milijardus eurų už rusiškas dujas / Scanpix nuotr.

Per pirmuosius šešis 2025 m. mėnesius ES iš viso importavo SGD už maždaug 26,9 mlrd. eurų Didžiausią šios sumos dalį – apie 13,7 mlrd. eurų – sudarė importas iš Jungtinių Valstijų.

2024 m. iš JAV importuojamos gamtinės dujos sudarė beveik 45 proc. visų ES SGD importo apimčių, o ši valstybė buvo didžiausia šalių bloko SGD tiekėja, pranešė Europos Komisija.

Kitaip nei Rusijos naftai ir anglims, dujoms sankcijų ES iki šiol neįvedė, nes kai kurios valstybės narės vis dar yra nuo jų priklausomos. Į bloką toliau tiekiamos SGD, be to, dalis dujų atiteka tokiais dujotiekiais, kaip „TurkStream“.

pagalvojus
Už kvailas sankcijas moka visi ES gyventojai, tame tarpe ir lietuviai, perka tą pačią naftą ir dujas, bet sumoka dar 3-4 tarpininkams. Dabar galvokite patys, kodėl "patriotams" taip reikia karo ir naujos vilos Ispanijoje ar Graikijoje.
2
-1
realiai
ES pramonė jau sparčiai rieda į prarają, kažkas iš to gerai pasipelno- sankcijos veikia.
2
-1
