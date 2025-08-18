ES vis dar moka milijardus eurų už rusiškas dujas

Per pirmuosius šešis 2025 m. mėnesius ES iš viso importavo SGD už maždaug 26,9 mlrd. eurų Didžiausią šios sumos dalį – apie 13,7 mlrd. eurų – sudarė importas iš Jungtinių Valstijų.
2024 m. iš JAV importuojamos gamtinės dujos sudarė beveik 45 proc. visų ES SGD importo apimčių, o ši valstybė buvo didžiausia šalių bloko SGD tiekėja, pranešė Europos Komisija.
Kitaip nei Rusijos naftai ir anglims, dujoms sankcijų ES iki šiol neįvedė, nes kai kurios valstybės narės vis dar yra nuo jų priklausomos. Į bloką toliau tiekiamos SGD, be to, dalis dujų atiteka tokiais dujotiekiais, kaip „TurkStream“.
