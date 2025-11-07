ES skelbia naujus ribojimus dėl vizų rusams

„Pradėjus karą sunku tikėtis laisvo judėjimo Europoje“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ES užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas).
„ES griežtina vizų taisykles Rusijos piliečiams dėl nuolatinių trikdymų dronais ir sabotažo Europos teritorijoje“, – pridūrė ji.
Vizų apribojimai įsigalioja tuo metu, kai dėl įsiveržimų į oro erdvę ir paslaptingų dronų pastebėjimo daugelyje šalių išaugo baimės dėl Rusijos hibridinio karo grėsmės ES
„Nuo šiol Rusijos piliečiai nebegalės gauti daugkartinių vizų. Tai reiškia, kad Rusijos piliečiai turės kreiptis dėl naujos vizos kiekvieną kartą, kai planuos keliauti į ES“, – teigiama Briuselio pranešime.
Tokia tvarka leis „atidžiai ir dažnai tikrinti pareiškėjus, siekiant sumažinti bet kokią galimą saugumo riziką“, priduriama jame.
Teigiama, kad pagal naujas taisykles bus numatytos „išimtys pagrįstais atvejais, pavyzdžiui, nepriklausomiems žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams“.
Blokas jau sugriežtino Rusijos diplomatų, dislokuotų 27 ES šalyse, kelionių kontrolę praėjusį mėnesį, paskelbdamas naujas sankcijas.
Kai kurios ES šalys jau seniai siekia griežtesnių vizų apribojimų paprastiems rusams, teigdamos, kad jie neturėtų galėti laisvai keliauti turistiniais tikslais, kol Ukrainoje siaučia karas.
2022 metais ES sustabdė vizų išdavimo palengvinimo susitarimą su Rusija ir nurodė valstybėms narėms „sumažinti prioritetą“ rusų vizoms.
Briuselis teigia, kad rusams išduotų vizų skaičius sumažėjo nuo daugiau nei keturių milijonų prieš karą iki maždaug 500 tūkst. 2023 metais.
Tačiau ES diplomatai teigė, kad patvirtinimų skaičius vėl pradėjo didėti.
Turistų pamėgtos vietos Prancūzija, Ispanija ir Italija yra tarp šalių, išduodančių daugiausia tokių vizų.
Nors griežtesnių priemonių šalininkai tvirtina, kad paprasti rusai turėtų pajusti didesnį karo poveikį, Kremliaus oponentai ragina bloką neatkirsti jų nuo Europos.
Opozicijos lyderė Julija Navalnaja rugsėjį pareiškė, kad plataus masto apribojimai būtų „rimta klaida“, nes jie paremtų Kremliaus naratyvą, kad Europa yra priešiška visiems rusams.
Ji paragino ES toliau taikytis į elitą, artimą prezidentui Vladimirui Putinui, siekiant daryti spaudimą Rusijos lyderiui, kuris negailestingai slopina bet kokią opoziciją savo šalyje.
„Siekiant taikos Europoje, neproduktyvu padėti Rusijos valdžiai izoliuoti Rusijos visuomenę“, – laiške K. Kallas rašė J. Navalnaja.