ES užsienio reikalų ministrai surengs skubias derybas dėl Ukrainos

Prezidentai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį susitiks JAV Aliaskos valstijoje, siekdami susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos. Europa primygtinai reikalauja, kad Ukraina dalyvautų derybose.
„Pirmadienį sušauksiu neeilinį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą, kuriame aptarsime tolesnius veiksmus“, – sekmadienį paskelbtame pareiškime sakė ji.
Susitikimas vyks nuotoliu.
Tarptautinė teisė yra aiški.
Pirmadienio popietę vyksiančiame susitikime taip pat dalyvaus Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, pranešė šalies ministerija.
„Mums siekiant tvarios ir teisingos taikos, tarptautinė teisė yra aiški: visos laikinai okupuotos teritorijos priklauso Ukrainai“, – sakė K. Kallas.
„Prezidentas Trumpas teisus, kad Rusija turi nutraukti karą prieš Ukrainą. JAV turi galios priversti Rusiją rimtai derėtis. Į bet kokį JAV ir Rusijos susitarimą turi būti įtraukta Ukraina ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – teigė K. Kallas.
Ji taip pat perspėjo, kad susitarimas „neturi tapti tramplinu tolesnei Rusijos agresijai prieš Ukrainą, transatlantinį aljansą ir Europą“.