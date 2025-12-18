ES žemės ūkio produkcijos kainos šiemet buvo keliais procentais didesnės

Tuo tarpu žemės ūkio produkcijos gamyboje naudojamų prekių ir paslaugų (gamybos sąnaudų) kainos šiemet buvo didesnės kukliau – mažiau nei 1 procentu.
Eurostatas pažymi, jog žemės ūkio produkcijos kainų dinamika šiais metais buvo labai skirtinga.
Smarkiai brango galvijiena (26 proc.) ir kiaušiniai (23 proc.), kiek kukliau – vaisiai ir pienas (po 10 proc.), paukštiena (9 proc.). Tuo tarpu reikšmingai atpigo alyvuogių aliejus (37 proc.), bulvės (22 proc.), mažiau – kiauliena (6 proc.), grūdai (1 proc.).
Pieno kainos pakilo visose Bendrijos narėse, išskyrus Graikiją, kur jos sumažėjo 3 procentais. Didžiausias kainų šuolis – Danijoje (21 proc.), Estijoje (20 proc.), Lietuvoje ir Čekijoje (po 17 proc.).
