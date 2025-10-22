Estija baigė tiesti Satsės pasienio ruožo aplinkkelį, aplenkiantį Rusijos teritoriją

Praėjusią savaitę Estijos vyriausybė nusprendė uždaryti du vadinamuosius „Satsės bato“ – didįjį ir mažąjį – kelio ruožus, einančius per Rusijos teritoriją.
Vyriausybė šį sprendimą argumentavo dabartine saugumo situacija, teigdama, jog tranzitas per Rusijos teritoriją nebus atnaujintas.
Ši bato formos Rusijos teritorijos dalis išsikišusi į Estiją. Estai ir kiti piliečiai gali važiuoti šia teritorija be leidimo, tačiau jiems neleidžiama sustoti.
Estija šį kelią piliečiams laikinai uždarė po to, kai „po to, kai pasieniečiai spalio viduryje pastebėjo didesnį nei įprastai dalinį, judantį Rusijos Federacijos teritorijoje“.
Skelbiama, kad tiek didžiojo, tiek mažojo „Satsės bato“ kelio ruožai yra užtverti, ten taip pat įrengtos tvoros bei įspėjamieji ženklai.
