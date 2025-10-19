Pavojingas kelias liks uždarytas

Praėjusią savaitę Satsės bate – nedidelėje Rusijos bato pavidalo teritorijoje, įsiterpusioje į Estiją, – buvo pastebėta grupė ginkluotų vyrų. Tai sukėlė nerimą, nes priminė Rusijos „žaliuosius žmogeliukus“ – karius be skiriamųjų ženklų, pasirodžiusius Ukrainos Krymo pusiasalyje, kurį Rusija aneksavo 2014 m.
Estijos valdžia laikinai uždarė kelio ruožus, kad išvengtų incidentų. Vyriausybė neigė pranešimus apie įtampą pasienyje, vadino juos perdėtais.
Tačiau ketvirtadienį Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas pareiškė, kad „Rusijos veikla sustiprėjo, o senasis susitarimas, leidžiantis važiuoti keliu nesustojus, nebėra įmanomas, jei ten yra ginkluotų žmonių“.
Nedidelis šalutinis kelias bus praplatintas ir nutiestas naujas aplinkkelis, taikant pagreitintas procedūras ir neatliekant aplinkosaugos tyrimų.
Premjero teigimu, 2024 m. Transporto valdybai buvo pavesta pradėti pasirengimą šio kelio statybai, šiemet buvo nuspręsta skirti lėšų. Tačiau kelio statyba buvo sustabdyta, nes pirmasis kelio maršrutas kerta aplinkai vertingų rūšių arealą, o antrasis maršrutas – „Natura“ teritoriją, tad reikalingas poveikio aplinkai vertinimas. „Vyriausybė nusprendė, kad poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas saugumo sumetimais. „Natura“ vertinimas bus atliekamas, bet tai užtruks mažiau laiko“, – sakė K. Michalas.
Du Estijos kaimus abiejose Satsės bato pusėse jungia maždaug 800 m ilgio kelias, einantis per Rusijos teritoriją. Per Rusijos teritoriją driekiasi kitas 30 m ilgio kelio ruožas. Keliu daugiausia naudojosi vietos gyventojai, jie turėdavo važiuoti per Rusijos teritoriją nesustodami. Estijos pasienio apsauga šioje teritorijoje įgaliojimų neturi, o Rusijos valdžios institucijos panorusios gali stabdyti ir tikrinti vairuotojus.
