Estija stiprina apsaugą pasienio su Rusija punktuose

Atitinkami darbai buvo pradėti praėjusį mėnesį ir kainavo iš viso 3,1 mln. eurų. Jau prieš tai kaip barjeras buvo pastatyti betoniniai blokai.
Sprendimas dėl naujų saugumo priemonių buvo priimtas, kai Rusija 2023 m. pabaigoje leido apie 30 dokumentų neturinčių migrantų išvykti į ES ir NATO šalį, kad šie galėtų patekti į ES. Tuo pat metu didesniu mastu panašių incidentų būta ir Suomijos bei Rusijos pasienyje.
„Niekada negalime visiškai atmesti migracijos fronto prie mūsų sienų galimybės“, – sakė Peteris Maranas iš Estijos policijos ir pasienio apsaugos tarnybos. Fizinė infrastruktūra esą padės greitai užkirsi kelią neteisėtam sienos kirtimui.
