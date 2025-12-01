Estijos bankas pagerino ekonomikos prognozes

Bendrojo vidaus produkto prieaugio šiemet prognozė padidinta nuo 0,6 proc. iki 0,7 proc., kitąmet – nuo 3,2 proc. iki 3,6 proc., tačiau 2027-aisiais – sumažinta nuo 3,5 proc. iki 2,8 procento. 2028 metais pranašaujamas augimas 2,5 procento.
Šių metų infliacijos prognozė apkarpyta nuo 5,3 proc. iki 4,9 proc., ateinančių – nuo 3,1 proc. iki 2,4 proc., 2027-ųjų – kilstelėta nuo 2,3 proc. iki 2,4 procento. Prognozės 2028 metams – 2,8 procento.
Estijos bankas mano, kad šalies ekonomika įžengia į atsigavimo fazę, o kitąmet plėtrą labiausiai skatins užsienio rinkų augimas ir vyriausybės priemonės.
Pajamų mokesčių sistemos pakeitimai padidins disponuojamas pajamas, o padidėjusios vyriausybės išlaidos leis į ekonomiką nukreipti papildomas lėšas. Mažesnės palūkanų normos, geras paskolų prieinamumas ir lėtėjantis kainų augimas taip pat gerina ekonomikos perspektyvas. Tačiau jas vis dar temdo sudėtinga geopolitinė aplinka ir neaiškumas dėl viešųjų finansų tvarumo atkūrimo, teigiama apžvalgoje.
