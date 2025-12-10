 JT: tarptautinė prekyba šiemet išaugs iki rekordinės

2025-12-10 10:06
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Jungtinės Tautos paskelbė, jog tarptautinė prekyba 2025 metais pirmąkart viršys 35 trln. JAV dolerių, tačiau prognozės ateinantiems metams santūresnės.

JT: tarptautinė prekyba šiemet išaugs iki rekordinės / Pixabay nuotr.

JT prekybos ir plėtros agentūros UNCTAD vertinimuose nurodoma, kad šiemet pasaulinę prekybą skatino Rytų Azija ir Afrika, JAV importas išliko stiprus, o Kinijos importas atsiliko.

Jei dabartinės prognozės pasitvirtins, 2025-aisiais tarptautinė prekyba viršys 35 trln. JAV dolerių, tai yra bus 2,2 trln. dolerių, arba maždaug 7 proc., solidesnė nei praėjusiais metais, teigiama ataskaitoje.

Prekybos prekėmis apyvarta šiemet turėtų padidėti maždaug 1,5 trln. dolerių, arba 6 proc., o paslaugomis – apytikriai 750 mln. dolerių, arba beveik 9 procentais.

„Prekyba antrąją šių metų pusę toliau plėtėsi, tačiau geopolitinė įtampa, didesnės sąnaudos ir paklausos skirtumai pasaulyje sulėtino augimą“, – nurodė UNCTAD.

Ataskaitoje pažymima, jog 2026 metų perspektyvas lemia neapibrėžtumas.

„2026-aisiais tikimasi silpnesnio augimo, nes sulėtėjęs pasaulinis aktyvumas, skolų didėjimas, išaugusios prekybos sąnaudos ir nuolatinis neapibrėžtumas daro neigiamą poveikį veiklos rezultatams“, – pažymėjo agentūra.

Geopolitinis susiskaldymas ir padidėjęs pažeidžiamumas taip pat gali turėti neigiamos įtakos prekybinei veiklai, pridūrė UNCTAD.

Šiame straipsnyje:
pasaulinė prekyba 2025
prognozė

