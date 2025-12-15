 Kortos įspėja: ne visiems Zodiako ženklams ši savaitė bus vienoda

Kortos įspėja: ne visiems Zodiako ženklams ši savaitė bus vienoda

2025-12-15 17:42 klaipeda.diena.lt inf.

Savaitė nuo 2025 m. gruodžio 15–21 d. bus apibendrinimo, pagrįstų sprendimų priėmimo ir laipsniško pasiruošimo metų pabaigai laikotarpis. Lenormand kortos pabrėžia vidinės pusiausvyros, dėmesio detalėms ir pasitikėjimo savo patirtimi svarbą.

Būrimas kortomis
Būrimas kortomis / pexels.com nuotr.

Lenormand orakulas padeda nustatyti pagrindines savaitės tendencijas – kur atsiranda galimybių, o kur geriausia neskubėti. Gruodžio 15–21 d. laikotarpis skatina stabilumą, atlikto darbo užbaigimą ir apgalvotus žingsnius. Tai ne staigių sprendimų metas, o apdairaus planavimo ir savo pozicijų stiprinimo savaitė.

Savaitės prognozė visiems Zodiako ženklams

Avinas – Raitelis

Naujienų ir aktyvių įvykių savaitė. Galimi pasiūlymai ar greiti sprendimai, reikalaujantys jūsų reakcijos.

Jautis – Namas

Sutelkite dėmesį į stabilumą, šeimą ir asmeninį komfortą. Geras laikotarpis buities ir finansiniams reikalams.

Dvyniai – Laiškas

Svarbi informacija, susitarimai ar dokumentai. Tai, ko išmoksite šią savaitę, bus tęsiama.

Vėžys – Medis

Vidinių išteklių atnaujinimo ir stiprinimo laikotarpis. Turėtumėte tausoti jėgas ir rūpintis savo sveikata.

Liūtas – Saulė

Sėkmė, pripažinimas ir užtikrinti žingsniai. Jūsų pastangos bus pastebėtos, ypač profesinėje srityje.

Mergelė – Raktas

Rasite tinkamą sprendimą ar požiūrį. Ši savaitė padės išspręsti įsisenėjusią problemą.

Svarstyklės – Kryžkelė

Jums reikia apsispręsti. Neverta atidėlioti – delsimas gali apsunkinti situaciją.

Skorpionas – Inkaras

Stabilumas ir ištvermė. Jūs išlaikote situacijos kontrolę, net jei išorėje vyksta daug pokyčių.

Šaulys – Laivas

Ateities planai, pokyčių idėjos ar mintys apie naują kryptį. Geras laikas strateginei vizijai.

Ožiaragis – Bokštas

Susikaupimas ir atsakomybė. Šią savaitę reikės disciplinos ir aiškios struktūros.

Vandenis – Puokštė

Teigiamos emocijos, palaikymas ir malonūs įvykiai. Patirsite moralinį pasitenkinimą savo pasiekimais.

Žuvys – Širdis

Šilti santykiai, emocinė parama ir harmoningas bendravimas. Geras laikotarpis artimiems kontaktams.

Gruodžio 15–21 d. savaitė bus rami, bet reikšminga. Liūtai ir Mergelės galės pasiekti apčiuopiamų rezultatų, Svarstyklės susidurs su svarbiais pasirinkimais, o Vėžiai ir Žuvys turės išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Apskritai šis laikotarpis palankus užduotims atlikti ir pasiruošti kitam etapui.

Šiame straipsnyje:
Lenormand orakulas
Orakulas
kortos
prognozė
savaitės prognozė
Zodiako ženklai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų