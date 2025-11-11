Estijos užsienio reikalų ministras: viena šalis galėtų užbaigti karą Ukrainoje

M. Tsahkna praėjusią savaitę lankėsi Kinijoje su oficialiu vizitu – tai buvo pirmasis Estijos užsienio reikalų ministro apsilankymas šioje Azijos 6alyje per pastaruosius 10 metų.
„Mano pagrindinė užduotis buvo pasakyti Kinijos užsienio reikalų ministrui, kad Rusija kelia egzistencinę grėsmę Europai ir Estijai. Priminiau jam, kad Rusija be Kinijos negalėtų vykdyti tokios agresijos prieš Ukrainą. Skaičiai rodo, kad tai tiesa, ir reikia aiškiai pasakyti, kas turi ekonominę ir politinę Rusijos kontrolę. Jei Kinija nori palaikyti gerus santykius su Estija, šie klausimai privalo būti sprendžiami“, – pirmadienio vakarą laidoje „Välisilm“ sakė Estijos užsienio reikalų ministras.
M. Tsahkna sakė, kad Estija buvo pakviesta į Kiniją, o daugelis kitų, didesnių šalių tokios galimybės neturėjo.
„Tai yra mūsų aktyvios užsienio politikos rezultatas. Turime ginti savo užsienio politikos interesus. Mažai tikėtina, kad Kinija pakeis savo politiką, bet susitikimo metu 80 proc. laiko galėjome kalbėti apie Rusijos keliamą grėsmę. Kinija turėtų galią greitai užbaigti šį karą, jei nuspręstų tai padaryti. Kinija vis labiau diktuoja Rusijos politiką“, – sakė jis.
ELTA primena, kad Estijos užsienio reikalų ministro vizito į Kiniją lapkričio 4–6 d. išvakarėse Japonijos leidinys „Nikkei Asia“ pranešė apie atidėtus planus Estijoje atidaryti „Taivaniečių atstovybę“, kilus ginčui dėl jos pavadinimo ir estų susirūpinimo dėl Kinijos atsakomųjų veiksmų.
Kaip lapkričio 4 d. rašė ELTA, Kinija laikėsi pozicijos, kad „Taivano“ ar „taivaniečių“ minėjimas įstaigos pavadinime prieštarautų jos „vienos Kinijos“ politikai, o Estijos užsienio reikalų ministerija, pasak Japonijos leidinio, užtikrino Azijos milžinę, kad šio principo laikysis.