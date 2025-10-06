Ukrainos žvalgyba praneša apie didėjančią Kinijos paramą Rusijai

„Nuo 2023 m. Kinija nuolat didina paramą Rusijai – tiek apeinat sankcijas, tiek tiesiogiai tenkindama Rusijos armijos poreikius. Nuo 2023 m. lapkričio mėnesio tarnyba stebi geležinkeliu iš Kinijos į Rusiją vežamas siuntas, labai tikėtina, kad jos yra karinio pobūdžio. Mūsų duomenimis, geležinkeliais iš Kinijos į Rusiją buvo pristatyta maždaug 24 tūkst. tonų tokių krovinių“, – sakė žvalgybos atstovas Olehas Aleksandrovas.
Kariniai kroviniai, dvejopo naudojimo prekės ir sankcionuoti produktai taip pat gabenami oru ir jūra, naudojant vadinamąjį šešėlinį laivyną“, pridūrė jis.
Pasak O. Aleksandrovo, „šešėlinis laivynas“ dažniausiai siejamas su sankcionuotų prekių, pirmiausia Rusijos naftos ir suskystintų gamtinių dujų, gabenimu jūra. Tačiau yra ir Rusijos oro linijų, kurioms taikomos sankcijos, valdomų lėktuvų „šešėlinis laivynas“. Pavyzdžiui, oro linijų bendrovė „Aviacon Zitotrans“ savo lėktuvais „Il-76TD“ pristato Kinijoje pagamintus gaminius Rusijos dronų „Geran“ ir „Gerbera“ gamintojams.
Žvalgyba taip pat pateikė Kinijos bendrovių, nuolat tiekiančių Rusijai dvejopo naudojimo prekes, sąrašą.
„Shandong Xinyilu International Trade Co., Ltd.“ tiekia anglies pluoštą, baterijas ir navigacijos antenas. Nuo 2024 m. balandžio iki 2025 m. sausio bendrovė išsiuntė pramoninių prekių už 6,4 mln. JAV dolerių.
„Jinhua Harin Power Technology Co., Ltd.“ nuo 2024 m. birželio iki rugpjūčio pardavė 685 609 variklių dalis, cilindrus ir stūmoklių rinkinius Rusijos tarpininkei „LLC Drake“ (Tatarstanas), bepiločių orlaivių komponentų tiekėjai Alabugos specialiajai ekonominei zonai.
Nuo 2024 m. rugpjūčio „Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd“ tiekė aliuminio lydinius ir bepiločių orlaivių kėbulų komponentus už 1,4 mln. JAV dolerių.
„Shenzhen Jinduobang Technology Co., Ltd“ tiekia baterijas, lustus ir elektroniką, kai kurie šių gaminių aiškiai pažymėti, kad yra „skirti SVO“ – specialiajai karinei operacijai, kaip Rusija vadina savo pradėtą karą Ukrainoje.
Pasak O. Aleksandrovo, dauguma sankcionuotų prekių – nuo mikroschemų iki staklių – pasiekia Rusijos karinį pramoninį kompleksą per „pilkąsias“ tiekimo grandines ir tarpininkų tinklus.
Tuo pačiu metu Pekinas siekia apsaugoti dideles Kinijos valstybines įmones ir bankus nuo galimų antrinių sankcijų, kurios galėtų juos atkirsti nuo JAV ir Europos rinkų. Todėl Kinijos karinė ir finansinė bei ekonominė parama Rusijai vystosi daugiausia per vietos lygio ryšius, sakė O. Aleksandrovas.
Anksčiau Ukrainos žvalgyba pastebėjo atvejus, kai Kinija teikė Rusijai palydovinę žvalgybą raketų smūgiams į Ukrainą nukreipti. Per spalio 5 d. Rusijos surengtą dronų ir raketų smūgį virš Vakarų Ukrainos, pagrindinio atakos taikinio, praskrido mažiausiai trys Kinijos žvalgybiniai palydovai „Yaogan“, galintys rinkti optinę, radarinę ir elektroninę žvalgybos informaciją.