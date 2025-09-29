Euro zonos ekonominių vertinimų rodiklis rugsėjį kiek pakilo

Bendras indeksas viršijo rinkos lūkesčius, kad šis rodiklis pirmąjį rudens mėnesį sudarys 95,2 punkto, rašo portalas „Trading Economics“.
Vartotojų pasitikėjimo indeksas rugsėjį paūgėjo nuo minus 15,5 punkto rugpjūtį iki minus 14,9 punkto. Taip pat šiek tiek paaugo pasitikėjimo indeksas statybos sektoriuje – nuo minus 3,6 punkto iki minus 3,5 punkto.
Tuo tarpu pramonėje pasitikėjimo rodiklis smuktelėjo nuo minus 10,2 iki minus 10,3 punkto, paslaugų sektoriuje – nuo 3,8 iki 3,6 punkto, o mažmeninės prekybos sektoriuje – nuo minus 6,4 iki minus 7,7 punkto.
Tarp didžiųjų bloko ūkių, ekonominių vertinimų rodiklis smuko Nyderlanduose (0,7 punkto iki 99,9 punkto) ir Vokietijoje (0,4 punkto iki 89,3 punkto), bet paaugo Ispanijoje (3 punktais iki 104,7 punkto), Italijoje (0,7 punkto iki 99 punktų) ir Prancūzijoje (0,3 punkto iki 93 punktų).
Euro zonos vartotojų pasitikėjimo indeksas, kurį skaičiuoja Europos Komisija, rugsėjį pakilo nuo minus 15,5 punkto rugpjūtį iki minus 14,9 punkto.
Visoje Europos Sąjungoje (ES) vartotojų pasitikėjimas taip pat kiek sustiprėjo – atitinkamas indeksas paaugo 0,5 punkto – nuo minus 14,8 punkto rugpjūtį iki minus 14,3 punkto.
Pasak Komisijos, vartotojai rugsėjį ne taip pesimistiškai vertino savo namų ūkio finansinę padėtį ateityje ir reiškė didesnius ketinimus per ateinančius dvylika mėnesių įsigyti didesnių pirkinių.
Tuo tarpu jų vertinimai dėl buvusios savo namų ūkio finansinės padėties ir lūkesčiai dėl bendros šalies ekonomikos būklės iš esmės nepakito.
