Euro zonos valstybių biudžetų deficitas – 3,1 proc. BVP

2025-10-21 12:45
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Euro zonoje valdžios sektoriaus ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis 2024-aisiais sumažėjo iki 3,1 proc. nuo 3,5 proc. 2023 metais, trečiadienį skelbia Eurostatas.

Euro zonos valstybių biudžetų deficitas – 3,1 proc. BVP / Scanpix nuotr.

Visos Europos Sąjungos valstybių narių biudžetų deficito ir BVP santykis menko nuo 3,4 proc. iki 3,1 procento.

Biudžetų perviršius praėjusiais metus fiksavo šešios ES narės – Danija (4,5 proc.), Kipras (4,1 proc.), Airija (4,0 proc.), Graikija (1,2 proc.), Liuksemburgas (0,9 proc.), Portugalija (0,5 proc.), o didžiausius deficitus – Rumunija (9,3 proc.), Lenkija (6,5 proc.), Prancūzija (5,8 proc.), Slovakija (5,5 proc.). Dvylikos valstybių narių deficitas buvo lygus arba didesnis nei 3 proc. BVP.

Euro zonos narių valdžios sektoriaus bendrosios skolos ir BVP santykis padidėjo nuo 87,0 proc. užpernai iki 87,1 proc. pernai, ES – nuo 80,5 proc. iki 80,7 procento.

2024-ųjų pabaigoje mažiausias valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis buvo Estijoje (23,5 proc.), Bulgarijoje (23,8 proc.), Liuksemburge (26,3 proc.), Danijoje (30,5 proc.), Švedijoje (34,0 proc.), Lietuvoje (38,0 proc.). Dvylikos valstybių narių šis rodiklis viršijo 60 proc. BVP, o didžiausias buvo Graikijoje (154,2 proc.), Italijoje (134,9 proc.), Prancūzijoje (113,2 proc.), Belgijoje (103,9 proc.), Ispanijoje (101,6 proc.).

Europos Sąjungos oficiali statistikos tarnyba nurodo, jog šie duomenys pagrįsti Bendrijos narių antraisiais šiais metais pateiktais duomenimis, skirtais perviršinio deficito procedūrai taikyti.

euro zona
biudžetų deficitas
valstybių skola

