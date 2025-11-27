Europos kosmoso agentūra užsitikrino rekordinį biudžetą

Skelbiama, kad šis biudžetas yra 5 mlrd. eurų didesnis nei 2022 metais.
Dėkodamas už šį sprendimą, EKA generalinis direktorius Josefas Aschbacheris (Jozefas Ašbacheris) sakė: „To dar niekada nebuvo.“
Europos kosmoso agentūra (ESA) ketvirtadienį paskelbė, kad ateinančių trejų metų programoms finansuoti užtikrino rekordinį 22,1 mlrd. eurų biudžetą.
Skelbiama, kad šis biudžetas yra 5 mlrd. eurų didesnis nei 2022 metais.
Dėkodamas už šį sprendimą, EKA generalinis direktorius Josefas Aschbacheris (Jozefas Ašbacheris) sakė: „To dar niekada nebuvo.“
Naujausi komentarai