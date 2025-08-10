Europos lyderiai: kelias į taiką Ukrainoje negali būti nulemtas be Ukrainos

V. Putinas ir D. Trumpas ateinantį penktadienį Aliaskoje surengs aukščiausiojo lygio derybas, siekdami susitarti dėl karo pabaigos Ukrainoje. Susitikimas vyks nepaisant Ukrainos ir jos sąjungininkų Europoje perspėjimų, kad ir Kyjivas privalo dalyvauti šiame procese.
Skelbdamas apie savo susitikimą su V. Putinu, D. Trumpas sakė, kad „kažkiek bus keičiamasi teritorijomis, kad pagerėtų padėtis tiek Ukrainai, tiek Rusijai“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo, kad sprendimai dėl jo šalies, priimti be Ukrainos, neatneš taikos, ir atmetė galimybę užleisti teritoriją Rusijai.
„Ukrainiečiai neatiduos savo žemės okupantui“, – sakė jis socialiniuose tinkluose. Pasak jo, Ukraina „nesuteiks Rusijai jokių apdovanojimų už tai, ką ji padarė“.
„Bet kokie sprendimai prieš mus, bet kokie sprendimai be Ukrainos, yra taip pat sprendimai prieš taiką. Jie nieko nepasieks“, – teigė V. Zelenskis.
Pokalbio su Jungtinės Karalystės (JK) ministru pirmininku Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu) metu Ukrainos prezidentas paragino Kyjivo sąjungininkus imtis aiškių veiksmų siekiant tvarios taikos.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Europos vadovai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame teigiama, kad „sėkmę gali atnešti tik toks požiūris, kai derinama aktyvi diplomatija, parama Ukrainai ir spaudimas Rusijos Federacijai nutraukti neteisėtą karą“.
Jie palankiai įvertino D. Trumpo pastangas dėl taikos ir pridūrė, kad yra pasirengę diplomatiškai padėti, remdami paramą Ukrainai ir nustatydami naujus apribojimus Rusijai.
„Dabartinė kontaktinė linija turėtų būti derybų atskaitos taškas“, – sakoma pareiškime, kurį pasirašė Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, JK, Suomijos lyderiai ir Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), nepateikdami daugiau jokių detalių.
Jie taip pat teigė, kad rezoliucija „turi apsaugoti Ukrainos ir Europos gyvybiškai svarbius saugumo interesus“, įskaitant „poreikį turėti tvirtas ir patikimas saugumo garantijas, kurios leistų Ukrainai veiksmingai ginti savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą“.
„Kelias į taiką Ukrainoje negali būti nulemtas be Ukrainos“, – nurodė jie.
Šeštadienį kai kurie Kyjivo sąjungininkai susirinko JK suderinti bendros pozicijos prieš artėjantį D. Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimą.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) po pokalbių telefonu su V. Zelenskiu, K. Starmeriu ir Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu (Frydrichu Mercu) sakė, kad „Ukrainos ateitis negali būti sprendžiama be ukrainiečių“.
Pasak jo, Ukraina taip pat turi dalyvauti derybose Aliaskoje.
Šeštadienio vakarą V. Zelenskis pabrėžė: „Rusija turi užbaigti karą, kurį pati pradėjo.“