Europos šalys pasirengusios atnaujinti sankcijas Iranui

Bendrame laiške, kurį matė naujienų agentūra AFP, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas informuojamas, kad šalys yra „įsipareigojusios panaudoti visas turimas diplomatines priemones, kad užtikrintų, jog Iranas nesukurtų branduolinio ginklo“, nebent Teheranas laikytųsi termino.
„Aiškiai pareiškėme, kad jei Iranas nenorės pasiekti diplomatinio sprendimo iki 2025-ųjų rugpjūčio pabaigos arba nepasinaudos galimybe pratęsti susitarimo galiojimą, E3 yra pasirengusi pradėti taikyti sankcijų grąžinimo mechanizmą“, – laiške teigė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot, JK ministras Davidas Lammy ir Vokietijos ministras Johannas Wadephulis.
Visos trys šalys kartu su Jungtinėmis Valstijomis, Kinija ir Rusija pasirašė 2015 metų Bendrąjį visapusišką veiksmų planą (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), kuriuo Iranui buvo pasiūlytas susitarimas, kad jis sulėtintų urano sodrinimą, reikalingą branduoliniam ginklui sukurti.
Susitarimas buvo sugriautas 2018-aisiais, kai prezidentas Donaldas Trumpas vienašališkai iš jo patraukė JAV ir įvedė naujas sankcijas.
Europos šalys pareiškė, kad laikysis susitarimo. Tačiau jų laiške išdėstyti įsipareigojimai, kuriuos, ministrų teigimu, Iranas pažeidė, įskaitant urano atsargų kaupimą daugiau nei 40 kartų viršijant pagal 2015 metų susitarimą leistiną kiekį.
„E3 šalys tebėra visapusiškai įsipareigojusios diplomatiniu būdu išspręsti krizę, kilusią dėl Irano branduolinės programos, ir toliau bendradarbiaus siekdamos derybų būdu rasti sprendimą. Esame vienodai pasirengę ir turime nedviprasmišką teisinį pagrindą pranešti, kad Iranas esmingai nevykdo JCPOA įsipareigojimų (...) ir taip pradėti taikyti sankcijų grąžinimo mechanizmą, jei iki 2025-ųjų rugpjūčio pabaigos nebus pasiektas patenkinamas sprendimas“, – rašo ministrai laiške, apie kurį pirmasis pranešė leidinys „Financial Times“ (FT).
Po Izraelio ir JAV smūgių Irano branduoliniams objektams nebuvo aišku, kas atsitiko su daugiau kaip 400 kg prisodrinto urano. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dabar interviu pareiškė, kad, jo vertinimu, šis uranas nebuvo sunaikintas. „Jie dar turi 400 kg“, – sakė jis stočiai „i24news“. Šis kiekis yra „būtina, tačiau nepakankama sąlyga branduolinei bombai pasigaminti“, – pridūrė premjeras.
Izraelis birželį 12 dienų kariavo su Iranu ir kartu su JAV bombardavo pagrindinius šalies branduolinius objektus. B. Netanyahu sakė, kad Teherano branduolinė programa per atakas buvo nublokšta kelerius metus atgal. „Jie dabar negali įgyvendinti planų, kuriuos norėjo“, – teigė jis.
Tarptautinė atominės energijos agentūra pranešė, kad Iranas, be kita ko, turi daugiau kaip 400 kg urano, kurio grynumas yra 60 proc., ir tai beveik pakankamas grynumo laipsnis ginklams gaminti. Diplomatų duomenimis, jei uranas būtų toliau sodrinamas iki 90 proc., jis galėtų būti panaudotas keliems branduoliniams ginklams sukurti.
TATENA po JAV ir Izraelio atakų Irane buvo suinteresuota išsiaiškinti, kur yra ši medžiaga. „Mes nežinome, kur medžiaga galėtų būti“, – birželį stočiai „CBS News“ sakė TATENA vadovas Rafelis Grossis.
Vadovybė Teherane tikina neketinanti kurti branduolinio ginklo.
Naujausi komentarai