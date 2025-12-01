 „Euroviziją“ boikotuoti žada penkios šalys

„Euroviziją“ boikotuoti žada penkios šalys

2025-12-05 17:15
BNS inf.

Tikimasi, jog ateinančiais metais „Eurovizijoje“ dalyvaus apie 35 šalys, nes po leidimo dalyvauti Izraeliui dainų konkursą boikotuoti planuoja maždaug penkios dalyvės, pareiškė renginio organizatorius.

„Euroviziją“ boikotuoti žada penkios šalys
„Euroviziją“ boikotuoti žada penkios šalys / Scanpix nuotr.

Transliuotojai Ispanijoje, Airijoje, Nyderlanduose ir Slovėnijoje pranešė, jog „Euroviziją“ – didžiausią pasaulio gyvos muzikos konkursą – boikotuos dėl sprendimo leisti jame dalyvauti Izraeliui.

Islandija savo ruožtu pranešė, jog svarsto savo poziciją ir sprendimą priims gruodžio 10 dieną.

Plačiai paplitusi kritika karui Gazos Ruože lėmė vis garsesnį reikalavimą uždrausti Izraeliui dalyvauti kasmetiniame konkurse. Taip pat kilo įtarimų, kad šių metų renginyje žydų valstybė manipuliavo balsavimo sistema savo naudai.

„Mes manome, jog bus apie 35 dalyviai“ 2026 metų konkurse, Švedijos televizijai ketvirtadienio vakarą sakė renginio direktorius Martinas Greenas.

Jis teigė, jog „maždaug penkios“ valstybės „itin karštai“ priešinasi Izraelio dalyvavimui ir pridūrė, jog gerbia jų poziciją.

„Labai tikiuosi, kad tie keli dalyviai, kurie jaučia, jog negali dalyvauti kitąmet, sugrįš pas mus 2027-aisiais“, – teigė direktorius.

Jis pabrėžė, kad renginys turėtų būti apolitiškas ir prisiminė, kad „ne vyriausybės dalyvauja „Eurovizijoje“, o visuomeniniai transliuotojai ir menininkai“.

Ketvirtadienio susitikime Europos transliuotojų sąjungos nariai turėjo „pilną, nuoširdžią, tiesmuką ir jaudinančią diskusiją“, o „tai, kas juos visus suvienijo, yra tikėjimas, jog „Eurovizijos“ dainų konkursas neturėtų būti naudojamas kaip politinis teatras“, tvirtino M. Greenas.

„Jis turi išlaikyti kažkokį neutralumo požymį“, – sakė jis.

Šiame straipsnyje:
eurovizijos boikotas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
dušanski smarvė
Per kažkokius azijiečius, europiečiai negali ramiai surengti konkurso. Jau užkniso tie visada teisūs "arabai"...
1
0
supratau
LT laižysis su agresoriais - okupantais, tokios tai vertybės žydrųjų komjaunuolių.
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų