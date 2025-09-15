Ispanija prisidėjo prie grasinimų boikotuoti „Euroviziją“

„Turime užtikrinti, kad Izraelis nedalyvautų kitų metų „Eurovizijos“ dainų konkurse. Kaip jau padarė Airija, Slovėnija, Islandija ir Nyderlandai, jei mums nepavyks pašalinti Izraelio, Ispanija neturėtų dalyvauti“, – duodamas interviu Ispanijos visuomeniniam radijui sakė jis.
Praėjusią savaitę „Eurovizijos“ vadovas pareiškė, jog gerbs šalių sprendimus dėl dalyvavimo kitų metų dainų konkurse.
„Suprantame susirūpinimą ir giliai įsišaknijusias nuomones dėl tebesitęsiančio konflikto Artimuosiuose Rytuose“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas.
Liepos mėnesį organizacija pranešė, kad šiuo klausimu pradeda konsultacijas su visais EBU, kuri organizuoja dainų konkursą, nariais. Jos dar nesibaigė, ir transliuotojai turi laiko iki gruodžio vidurio patvirtinti, ar nori dalyvauti kitų metų renginyje Vienoje.
„Kiekvienas narys pats sprendžia, ar nori dalyvauti konkurse, ir mes gerbsime bet kokį transliuotojų sprendimą“, – patikino M. Greenas.
Pastaruosius dvejus metus renginį supo ginčai dėl Izraelio niokojančio karo Gazos Ruože. Palestiniečių šalininkai prieš Izraelio dalyvavimą konkurse 2024 metais protestavo Malmėje, Švedijoje, o šią gegužę – Bazelyje, Šveicarijoje.
Penktadienį Nyderlandai prisijungė prie augančio sąrašo Europos šalių, grasinančių pasitraukti iš 2026 metų konkurso, turinčio vykti Vienoje, jei Izraeliui vėl bus leista dalyvauti.
Olandų transliuotojas AVROTROS savo pareiškime, kuriame paskelbė apie savo sprendimą, atkreipė dėmesį į „nuolatines ir dideles žmonių kančias Gazoje“.
Jų pranešimas pasirodė po to, kai septynis kartus „Eurovizijoje“ pergalę šventusi Airija ketvirtadienį pareiškė, kad nedalyvaus kitąmet, jei tarp dalyvių bus Izraelis.
Gegužės mėnesį Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pareiškė, kad Izraelis ateityje turėtų būti pašalintas.
„Eurovizija“ yra didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos renginys. Šių metų renginys Bazelyje pritraukė 166 mln. žiūrovų iš 37 šalių.
Austrijos dainininkas JJ (Džei Džei) laimėjo šį konkursą, užsitikrindamas Austrijai teisę surengti 2026 metų renginį.
Naujausi komentarai