EVT pirmininkas atvyko į Indiją pasirašyti prekybos susitarimo

A. Costa ir Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) yra pirmadienį Naujajame Delyje vyksiančių šių metų Respublikos dienos iškilmių pagrindiniai svečiai; antradienį numatomas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame tikimasi galutinai susitarti dėl pakto, vadinamo „visų sandorių motina“.
„Pirmininkas Costa atvyko į Naująjį Delį dalyvauti antradienį vyksiančiame 16-ajame ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikime“, – platformoje „X“ pranešė ES Taryba.
„Aukščiausiojo lygio susitikimas bus proga išplėsti ES ir Indijos strateginę partnerystę bei toliau stiprinti bendradarbiavimą pagrindinėse politikos srityse“, – nurodė ji.
Indija, daugiausiai gyventojų turinti pasaulio valstybė, pagal Tarptautinio valiutos fondo prognozes šiais metais turėtų tapti ketvirta pagal dydį pasaulio ekonomika.
Nors ES Indiją vertina kaip svarbią ateities rinką, Naujasis Delis bloką mato kaip svarbų itin reikalingų technologijų ir investicijų šaltinį, siekdamas sparčiai modernizuoti savo infrastruktūrą ir sukurti milijonus naujų darbo vietų savo gyventojams.
„Esame ant istorinio prekybos susitarimo slenksčio“, – prieš susitikimą sakė U. von der Leyen.
Remiantis ES duomenimis, dvišalė prekyba prekėmis 2024 m. pasiekė 120 mlrd. eurų – per pastarąjį dešimtmetį išaugo beveik 90 proc., o prekyba paslaugomis sudarė dar 60 mlrd. eurų.
Šis paktas būtų didelė pergalė Briuseliui ir Naujajam Deliui, abiem pusėms siekiant atverti naujas rinkas JAV muitų ir Kinijos eksporto kontrolės akivaizdoje.
„ES ir Indija suartėja tuo metu, kai taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai daromas precedento neturintis spaudimas dėl karų, prievartos ir ekonominio susiskaidymo“, – trečiadienį sakė ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas).
Visgi derybos tebevyksta, o diskusijose didžiausias dėmesys skiriamas keliems probleminiams klausimams, įskaitant ES anglies dioksido pasienio mokesčio poveikį plieno eksportui bei saugos ir kokybės standartus farmacijos ir automobilių sektoriuose, teigia su diskusijų eiga susipažinę asmenys.
Naujasis Delis, dešimtmečius kliovęsis Maskva dėl svarbiausios karinės technikos, pastaraisiais metais stengėsi sumažinti priklausomybę nuo Rusijos, diversifikuodamas importą ir plėtodamas savo vietinę gamybos bazę. Europa tą patį daro Jungtinių Valstijų atžvilgiu.
