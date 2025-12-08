 EVT vadovas: Europa negali toleruoti JAV grasinimo kištis į jos politiką

EVT vadovas: Europa negali toleruoti JAV grasinimo kištis į jos politiką

2025-12-08 12:39
BNS inf.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa pirmadienį atmetė bet kokius Jungtinių Valstijų bandymus kištis į Europos politiką, po to, kai Vašingtonas paskelbė naują saugumo strategiją, kurioje griežtai kritikuojama senojo žemyno politika.

EVT vadovas: Europa negali toleruoti JAV grasinimo kištis į jos politiką
EVT vadovas: Europa negali toleruoti JAV grasinimo kištis į jos politiką / Scanpix nuotr.

„Ko mes negalime priimti, tai grasinimo kištis į Europos politiką“, – sakė A. Costa.

Praėjusią savaitę paskelbtoje naujoje JAV nacionalinio saugumo strategijoje Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo Europą kaip pernelyg reguliuojamą ir cenzūruojamą žemyną, stokojantį pasitikėjimo savimi ir dėl imigracijos susiduriantį su civilizacijos išnykimo grėsme.

Strategijoje aiškiai nurodyta, kad D. Trumpo vadovaujamos Jungtinės Valstijos agresyviai sieks panašių tikslų Europoje, atsižvelgdamos į kraštutinių dešiniųjų partijų darbotvarkes.

Joje teigiama, kad administracija „ugdys pasipriešinimą dabartinei Europos trajektorijai europiečių tautose“.

„Jungtinės Valstijos negali pakeisti Europos piliečių renkantis, kurios partijos yra geros, o kurios – blogos“, – sakė A. Costa.

„Jungtinės Valstijos negali pakeisti Europos savo vizijoje apie saviraiškos laisvę“, –  pridūrė jis.

A. Costa, kuris kaip EVT vadovas pirmininkauja 27 bloko šalių lyderių susitikimams, teigė, kad su D. Trumpo administracija jau seniai nesutariama tokiais klausimais kaip klimato kaita, tačiau naujoji strategija „žengia dar toliau“.

„Šioje strategijoje ir toliau kalbama apie Europą kaip apie sąjungininkę. Tai gerai, bet jei esame sąjungininkai, turime ir elgtis kaip sąjungininkai“, – tvirtino jis.

„Jungtinės Valstijos išlieka svarbia sąjungininke, Jungtinės Valstijos išlieka svarbia ekonomine partnere, bet Europa privalo būti suvereni“, – pabrėžė EVT pirmininkas.

Pasak A. Costos, tai, kad Rusija palankiai įvertino JAV nacionalinio saugumo strategijos pokyčius, pareikšdama, kad jie „didžia dalimi atitinka“ Maskvos viziją, yra nerimą keliantis ženklas.

Jis nurodė, kad strategijoje išdėstytas požiūris į karą Ukrainoje nepalaiko teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainai siekio, už ką jau ilgą laiką agituoja Europa.

„Tai skirta tik konfrontacijų pabaigai ir stabiliems santykiams su Rusija“, – pažymėjo jis. 

Šiame straipsnyje:
jav europos santykiai
jav strategija 2025

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų