Florida nori atsisakyti visų privalomų skiepų

Dėl tokio pareiškimo konservatyvių pažiūrų valstija atsidūrė stiprėjančios nacionalinės kovos centre, nes prieš vakcinas nusiteikęs federalinis sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy jaunesnysis siekia, kad šalyje būtų atsisakyta gyvybes gelbstinčių skiepų.
Daugiau kaip 1 000 dabartinių ir buvusių federalinio sveikatos departamento darbuotojų trečiadienį pasirašė griežtą laišką Kongresui, jame RFK jaunesnysis kaltinamas keliantis pavojų amerikiečių sveikatai ir reikalaujama jo atsistatydinimo.
Vakarų pakrantėje demokratų vadovaujamos Kalifornijos, Vašingtono ir Oregono valstijos pareiškė steigiančios naują instituciją, kuri parengs savas skiepijimo gaires, teigdamos, kad to reikia siekiant pasipriešinti „politizavimui“ federaliniu lygmeniu, ir pabrėždamos, kaip šis klausimas suskaldė visuomenę.
„Floridos sveikatos departamentas, bendradarbiaudamas su gubernatoriumi, sieks panaikinti visus Floridoje galiojančius skiepų reikalavimus – visus iki vieno“, – sakė Floridos vyriausiasis gydytojas Josephas Ladapo džiūgaujančiai auditorijai Krikščioniškoje gailestingumo mokykloje Valriko mieste.
„Visi iki vieno jie yra neteisingi, iš jų dvelkia panieka ir vergija“, – pridūrė Nigerijoje gimęs ir Harvardo universitete išsilavinimą įgijęs J. Ladapo, nuo 2021 m. einantis vyriausiojo valstijos sveikatos apsaugos pareigūno pareigas. Anksčiau jis buvo žinomas dėl savo nepritarimo mRNR tipo vakcinoms nuo COVID, kurios, kaip jis klaidingai teigė, užteršia žmogaus genomą.
„Kas aš toks, kaip dabar čia stovintis žmogus, kad galėčiau jums sakyti, ką turėtumėte dėti į savo kūną? Kas aš toks, kad sakyčiau jums, ką jūsų vaikas turėtų dėti į (savo) kūną? Aš neturiu tokios teisės. Jūsų kūnas yra Dievo dovana“, – sakė jis.
Kalbėdamas tame pačiame renginyje gubernatorius Ronas DeSantisas sakė, kad respublikonai netrukus pristatys „didelį medicininį paketą“, kad pakeitimai būtų įtraukti į įstatymą.
„Dabar pavojingas metas būti vaiku Jungtinėse Amerikos Valstijose, – AFP sakė žinomas pediatras ir vakcinų ekspertas Paulas Offitas. – Dieve mano, kaip bus sunku vėl atkurti šiuos dalykus.“
Ligos sugrįžta
Jei šis sumanymas bus įgyvendintas, Florida taps pirmąja JAV valstija, atsisakiusia mokykloms taikomų vakcinacijos reikalavimų, kurie ilgą laiką buvo laikomi svarbiais, nes išnaikino kadaise buvusias dažnas vaikų ligas – tymus, kiaulytę, raudonukę, poliomielitą ir hepatitą B.
Tačiau pastaraisiais metais pasipriešinimas skiepams išaugo, nes jį kurstė melagingi teiginiai, siejantys skiepus su autizmu, – tai paneigtas teiginys, kurį pats RFK jaunesnysis propagavo daugelį metų prieš pradėdamas eiti sveikatos sekretoriaus pareigas.
Šis klausimas sukėlė susiskaldymą pagal partijų linijas, nes konservatoriai labiau linkę prašyti išimčių dėl religinių priežasčių.
Rezultatas – 2025 m. JAV kilęs didžiausias tymų protrūkis per daugiau nei tris dešimtmečius, kai 1 431 atvejis buvo užregistruotas Teksaso menonitų religinėje bendruomenėje.
RFK jaunesnysis pasinaudojo savo pareigomis, kad apribotų galimybę gauti skiepus nuo COVID ir į federalinę politiką atneštų prieš skiepus nukreiptas sąmokslo teorijas, o praėjusią savaitę nušalino Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) direktorę Sue Monarez dėl imunizacijos gairių, taip sukeldamas sumaištį agentūroje.
Šis žingsnis paskatino Kaliforniją, Vašingtoną ir Oregoną, kuriuose gyvena daugiau kaip 50 mln. žmonių, paskelbti apie Vakarų pakrantės sveikatos aljanso įkūrimą, jis kartu su mokslininkais ir medikų asociacijomis rengs savo rekomendacijas.
„Prezidento (Donaldo) Trumpo masinis CDC gydytojų ir mokslininkų atleidimas – ir akivaizdus agentūros politizavimas – yra tiesioginis išpuolis prieš Amerikos žmonių sveikatą ir saugumą“, - bendrame pareiškime su kitų dviejų valstijų pareigūnais sakė Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas.
Savo laiške dabartiniai ir buvę federalinio sveikatos apsaugos departamento darbuotojai rašė, kad prisiekė laikytis Konstitucijos, ir ragino D. Trumpą bei Kongresą paskirti naują sveikatos sekretorių, jei RFK jaunesnysis neatsistatydins.
Naujausi komentarai