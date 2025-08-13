Friedrichas Merzas: ateityje Ukrainą bus privaloma kviesti į bet kokias tolesnes derybas

„Ukraina turi būti prie derybų stalo, kai vyks tolesni susitikimai“, – po virtualaus Europos lyderių susitikimo su D. Trumpu sakė Vokietijos kancleris.
Jis pridūrė, kad prieš bet kokias taikos derybas „pirmiausia turi būti sudarytos paliaubos“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį atvyko į Berlyną, kur susitiko su F. Merzu prieš virtualų pokalbį su Europos sąjungininkais ir D. Trumpu, kuris penktadienį Aliaskoje turėtų susitikti su V. Putinu.
Pokalbyje taip pat dalyvavo Prancūzijos lyderis Emmanuelis Macronas (Emanuelis Makronas), Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), Europos Sąjungos (ES) ir NATO vadovai.
F. Merzas teigė, kad paliaubos „turi būti atspirties taškas“ ir kad derybose turi būti numatytos tvirtos saugumo garantijos Kyjivui ir jos „turi būti bendros transatlantinės strategijos dalis“.
Jis sakė, kad „Ukraina pasirengusi derėtis dėl teritorinių klausimų“, tačiau pridūrė, kad „Rusijos okupuotų teritorijų teisinis pripažinimas nėra diskusijų objektas“ ir kad „principas, kad sienų negalima keisti jėga, turi ir toliau likti galioti“.
„Yra vilties judėjimui, yra vilties taikai Ukrainoje“, – sakė jis.
F. Merzas trečiadienį sušaukė susitikimą su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais, tikėdamasis įtikinti jį gerbti Kyjivo interesus artėjančiame viršūnių susitikime su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Vokietijos kancleris teigė, kad derybos buvo „išties konstruktyvios“ ir lyderiai „palinkėjo prezidentui Trumpui visokeriopos sėkmės“ per susitikimą Aliaskoje.
„Susitarėme, kad iškart po susitikimo su prezidentu Putinu jis pirmiausia informuos Ukrainos prezidentą, o tada nedelsdamas informuos Europos valstybių ir vyriausybių vadovus“, – sakė jis.
