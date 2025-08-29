 Friedrichas Merzas: karas Ukrainoje gali tęstis dar daug mėnesių

2025-08-29 19:06
BNS inf.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) penktadienį pareiškė, kad Rusijos karas Ukrainoje gali tęstis „dar daug mėnesių“, nepaisant vadovaujant JAV pastaruoju metu dėtų pastangų jį užbaigti.

Friedrichas Merzas
Friedrichas Merzas / AP nuotr.

Per bendrą spaudos konferenciją su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu) kalbėjęs kancleris sakė, jog neturi „jokių iliuzijų“ dėl greitos karo pabaigos perspektyvų, ir pažadėjo, kad „mes nepaliksime Ukrainos“.

F. Merzas sakė, kad „nėra nustebęs“ dėl Kremliaus nuolatinio vilkinimo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų surengti tiesiogines Rusijos lyderio Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybas.

„Tai yra šio Rusijos prezidento strategijos dalis“, – sakė jis.

„Anksčiau šią savaitę man tapo aišku, kad prezidentas Putinas nenori susitikti su prezidentu Zelenskiu ir nustatė išankstines sąlygas, kurios yra visiškai nepriimtinos“, – kalbėjo Vokietijos kancleris.

F. Merzas taip pat sakė, kad Ukrainos sąjungininkų vienybės išlaikymas vadinamojoje Norinčiųjų koalicijoje yra „viena iš neatidėliotinų mūsų užduočių“.

