G-20 lyderiai ragina siekti teisingos taikos Ukrainoje, Kongo DR, Sudane, palestiniečių teritorijoje

„Vadovaudamiesi JT (Jungtinių Tautų) chartijos tikslų ir principų visuma dirbsime dėl teisingos, visapusiškos ir ilgalaikės taikos Sudane, Kongo Demokratinėje Respublikoje, okupuotoje palestiniečių teritorijoje, Ukrainoje“, – sakoma G-20 viršūnių susitikimo Johanesburge Pietų Afrikoje priimtoje lyderių deklaracijoje.
Susitikimo šeimininkė Pietų Afrikos Respublika (PAR) anksčiau paskelbė, kad jo pradžioje, nepaisant tradicijos ir JAV nepritarimo, buvo priimta deklaracija.
PAR prezidento Cyrilo Ramaphosos (Sirilo Ramafosos) atstovas Vincentas Magwenya (Vinsentas Magvenja) sakė, kad prasidedant deryboms dalyvaujantys lyderiai vienbalsiai priėmė deklaraciją, nors jos paprastai priimamos tokių susitikimų pabaigoje.
Dokumente taip pat sakoma, kad G-20 lyderiai sieks apsaugoti pasaulinį ypač svarbių mineralų tiekimą nuo „geopolitinės įtampos ir vienašališkų prekybos priemonių“.
„Siekiame užtikrinti, kad ypatingos svarbos mineralų vertės grandinė galėtų geriau atlaikyti sutrikimus dėl geopolitinės įtampos, vienašališkų prekybos priemonių, neatitinkančių PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) taisyklių, pandemijų ar gamtinių katastrofų“, – sakoma 30 puslapių deklaracijoje.
Naujausi komentarai