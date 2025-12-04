Pietų Afrika sako, kad kitąmet nedalyvaus G-20 susitikimuose

Šį mėnesį Jungtinės Valstijos perėmė metus truksiantį pirmininkavimą pirmaujančių ekonomikų grupei, iš esmės boikotavusi Pietų Afrikos pirmininkavimą, įskaitant lapkričio mėnesio viršūnių susitikimą.
Valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį pakartojo, kad Pietų Afrika nebus pakviesta į JAV vadovaujamą G-20 susitikimą, pakartodamas įvairius skundus Pretorijos atžvilgiu, įskaitant nepagrįstus teiginius, kad ji sąmoningai diskriminuoja baltųjų afrikanų mažumą.
Pietų Afrikos prezidento atstovas Vincentas Magwenya reaguodamas į tai sakė, kad Pretorija nedalyvaus 2026 metų susitikimų serijoje ir atnaujins dalyvavimą, kai po metų G-20 pirmininkavimas bus perduotas Britanijai.
„Kol kas darysime pertrauką“, – socialiniuose tinkluose teigė V. Magwenya.
G-20 šalių grupei priklauso didžiausios pasaulio ekonomikos, taip pat Europos Sąjungos ir Afrikos Sąjungos regioniniai blokai. Ji sukuria 85 proc. pasaulio BVP ir apima du trečdalius gyventojų.
Johanesburgo aukščiausiojo lygio susitikime, pirmajame Afrikoje, dalyvavo daugybė pasaulio lyderių, įskaitant šalis, kurios nepriklauso G-20, bet renginį boikotavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Prezidento Cyrilo Ramaphosos atstovas spaudai teigė, kad Pietų Respublika nesitiki, jog kitos G-20 šalys boikotuos JAV pirmininkavimą ar imsis pastangų dėl jos įtraukimo.
„Tiesą sakant, būtų nenaudinga, jei visi metai nueitų veltui ir G-20 žlugtų“, – trečiadienio vakarą paskelbtame interviu laikraščiui „Sunday Times“ sakė V. Magwenya.
Tačiau Pietų Afrika tikisi, kad kitos narės „užregistruos savo nepasitenkinimą JAV, gindamos daugiašališkumą ir G-20 dvasią bei tikslą“, sakė jis.
D. Trumpo administracija užsipuolė Pietų Afriką dėl įvairių politikos krypčių, kovo mėnesį išsiuntė jos ambasadorių ir nustatė 30 proc. muitus, kuriuos Pretorija vis dar siekia panaikinti.
