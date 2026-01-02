„Garsiausias“ Ukrainos kariškis paskirtas Zelenskio administracijos vadovu

Lapkritį dėl korupcijos skandalo atleistas ankstesnis prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas.
„Susitikau su Kyryla Budanovu ir pasiūliau jam Ukrainos prezidento administracijos vadovo pareigas“, – socialiniame tinkle parašė V. Zelenskis.
39-erių K. Budanovas užsitarnavo legendinę reputaciją Ukrainoje dėl virtinės drąsių operacijų prieš Rusiją, vykdomų nuo 2022-iaisiais prasidėjusios rusų plataus masto invazijos į kaimyninę valstybę.
Apie jo paskyrimą paskelbta svarbiu beveik ketverius metus trunkančio karo momentu ir V. Zelenskiui trečiadienį pareiškus, kad JAV tarpininkaujamas taikos susitarimas jau 90 proc. paruoštas.
„Šiuo metu Ukrainai reikia daugiau dėmesio skirti saugumo klausimams, Ukrainos gynybos ir saugumo pajėgų plėtrai, taip pat diplomatinėms deryboms“, – sakė V. Zelenskis.
„Kyryla turi specializuotos patirties šiose srityse ir pakankamai jėgų, kad pasiektų rezultatų“, – pridūrė jis.
K. Budanovas teigė, kad priima prezidento pasiūlymą ir „toliau tarnaus Ukrainai“.
„Man garbė ir pareiga sutelkti dėmesį į itin svarbius mūsų valstybės strateginio saugumo klausimus šiuo istoriniu Ukrainai metu“, – sakė jis „Telegram“ platformoje.
V. Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas žurnalistams sakė, kad buvo pradėtos oficialios procedūros dėl jo paskyrimo prezidento administracijos vadovu
K. Budanovas pakeis Andrijų Jermaką, kuris pareigas paliko lapkritį, kai tyrėjai, vykdydami plataus masto korupcijos tyrimą, surengė reidą jo namuose.
A. Jermakas, svarbiausias V. Zelenskio sąjungininkas, Kyjive dažnai būdavo vertinamas prieštaringai. A. Jermako oponentai teigia, esą jis naudojosi tarnyba, kad užkulisiuose kauptų galią ir įtaką, sprendė, kas galės susitikti su prezidentu ir ignoruodavo kritiškus balsus.
