Graikijoje protestuojantys ūkininkai užėmė du Kretos oro uostus

Nuo lapkričio pabaigos tūkstančiai ūkininkų traktoriais periodiškai blokuoja greitkelius ir pasienio perėjas, o trečiadienį jie žada užblokuoti centrinį Voloso uostą.
„Šiuo metu Graikijos keliuose yra daugiau nei 20 tūkst. traktorių, o jų skaičius gali priartėti prie 25 tūkst.“, – naujienų agentūrai AFP nurodė vyresnysis žemės ūkio profsąjungos narys Sokratis Alifteiras (Socratis Alifteiras).
Jis pridūrė, kad Tesalijos ūkininkai nusprendė trečiadienį blokuoti Voloso uostą tiek iš sausumos, tiek iš jūros.
Graikijos ministro pirmininko Kiriako Micotakio (Kyriakos Mitsotakis) vyriausybė jau kelis mėnesius stengiasi išspręsti Europos Sąjungos (ES) institucijų tiriamą žemės ūkio subsidijų skandalą, dėl kurio dešimtys tūkstančių ūkininkų laiku negavo išmokų.
Vyriausybė pažadėjo skirti papildomų lėšų teisėtiems ūkininkams, kurie šiemet patiria papildomą spaudimą dėl žemų produkcijos supirkimo kainų, išaugusių energijos sąnaudų ir pražūtingos avių raupų epidemijos.
„Žemės ūkio produktų kainos yra tokios žeminančiai mažos, kad gamybos sąnaudos viršija mūsų uždarbį“, – sakė tabako ir medvilnės augintojas Vajosas Ciakmakis (Vaiosas Tsiakmakis).
Pirmadienį Kretos ūkininkai prasiveržė pro policijos pajėgas ir užėmė pagrindinius salos oro uostus. Dėl to teko atšaukti arba perkelti skrydžius į ir iš Herakliono bei Chanijos oro uostų.
Tuo tarpu pirmadienį per Lesbo saloje kilusį ūkininkų protestą į salą atplaukę žmonės negalėjo išlipti iš kelto.
Ūkininkai Heraklione nustojo protestuoti antradienį, o Chanijoje jie siekia susitikti su vietos pareigūnais, prieš priimdami sprendimą dėl savo tolesnių veiksmų.
Gegužę ES prokurorai teigė, kad tūkstančiai žmonių, kurie nėra ūkininkai, daugelį metų teikė paraiškas dėl žemės, kuri jiems nepriklausė, ir išpūtė gyvulių skaičius.
Graikijos pareigūnai teigia, kad buvo pateikta suklastotų paraiškų už daugiau nei 30 mln. eurų.
Manoma, kad įtariami korupcijos veiksmai tęsėsi nuo 2018 metų, ir skaičiuojama, jog tikri ūkininkai kasmet prarasdavo po 70 mln. eurų.
„Pinigai niekada nepasiekė ūkininkų, tie, kurie juos pavogė, turėtų būti kalėjime“, – sakė protestuotojas Kostas Coukalas (Costas Tsoukalas).
Vyriausybė žada, kad joks realus ūkininkas nepatirs finansinių nuostolių. Pirmadienį premjeras teigė, kad vyriausybė yra atvira dialogui su ūkininkų atstovais.
Jis perspėjo, kad protestai gali pakenkti ūkininkų gerovei.
„Kartais pačios kraštutiniausios mobilizacijos gali nuteikti dideles visuomenės grupes prieš ūkininkus, galinčius turėti teisėtų reikalavimų“, – sakė Graikijos ministras pirmininkas.
Pareigūnų teigimu, šiemet žemės ūkio sekretorius turėtų gauti 3,7 mlrd. eurų subsidijų. Ši suma bus 600 mln. eurų didesnė nei pernai.
Maždaug 80 proc. visų 2017–2020 metais suteiktų žemės ūkio subsidijų atiteko Kretos salos ūkininkams.
Šis skandalas jau privedė prie vieno ministro atsistatydinimo.
Ūkininkai taip pat reikalauja kompensacijų už patirtus nuostolius per avių ir ožkų raupų protrūkį. Siekiant suvaldyti ligos plitimą, teko paskersti apie 400 tūkst. avių ir ožkų.
