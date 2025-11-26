Gruodžio 3–5 dienomis dienomis Emmanuelis Macronas su valstybiniu vizitu lankysis Kinijoje

Eliziejaus rūmai nurodė, kad E. Macronas vizito metu surengs derybas su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).
Tai bus pirmasis Prancūzijos prezidento vizitas Kinijoje nuo 2023 metų, Eliziejaus rūmams pabrėžiant, kad jis atitinka E. Macrono norą palaikyti nuolatinį ir reiklų dialogą su Pekinu.
Tuo tarpu Kinijos prezidentas paskutinį kartą Prancūzijoje lankėsi 2024-ųjų gegužę.
„Bus aptarti pagrindiniai strateginės Prancūzijos ir Kinijos partnerystės klausimai, taip pat keli pagrindiniai tarptautiniai klausimai ir bendradarbiavimo sritys, siekiant spręsti mūsų laikų pasaulinius iššūkius“, – pridūrė Eliziejaus rūmai.
Manoma, kad vizito metu E. Macronui itin svarbūs bus ir ekonomikos bei prekybos klausimai, atsižvelgiant į tai, kad kitąmet Prancūzija perims pirmininkavimą Didžiajam septynetui (G-7).
