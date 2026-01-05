Macronas kritikuoja „metodą“, kurį JAV taikė sulaikydamos Madurą

Jo Prancūzija „nei remia, nei jam pritaria“, per kabineto posėdį pareiškė E. Macronas, kurį pacitavo vyriausybės atstovė Maud Bregeon. Ji nedetalizavo, ar E. Macronas kritikuoja pačią JAV operaciją, ar tik tai, kaip N. Maduras buvo sulaikytas.
„Mes giname tarptautinę tvarką ir tautų laisvę“, – pareiškęs prezidentas.
Šie E. Macrono žodžiai nuskambėjo po tam tikros sumaišties Prancūzijoje po pirminės prezidento reakcijos į JAV operaciją Venesueloje. Nekritikuodamas JAV veiksmų, E. Macronas šeštadienį pareiškė, kad Venesuelos žmonės gali džiaugtis buvę išlaisvinti nuo N. Maduro diktatūros. Šis labai pažeidė savo tautos orumą, rašė E. Macronas tinkle „X“.
JAV veiksmus pradžioje sukritikavo tik Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noëlas Barrot‘as.
„Karinė operacija, per kurią buvo sulaikytas Nicolas Maduras, pažeidžia jėgos nenaudojimo principą, kuriuo paremta tarptautinė teisė, – šeštadienį tinkle „X“ teigė J. N. Barrot‘as. – Prancūzija primena, kad joks ilgalaikis politinis sprendimas negali būti primestas iš išorės ir kad tik pačios suverenios tautos sprendžia dėl savo ateities“.
Skirtingas prezidento ir ministro įvykių Venesueloje vertinimas sukėlė nuostabą Prancūzijoje. Ministro pozicija buvo suderinta su prezidentu, patikimo vyriausybės atstovė.
Naujausi komentarai