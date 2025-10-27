Gynyba nežlugs: ISW įvertino padėtį Pokrovske

Analitikai pažymi, kad Kremlius naudojasi tokiomis infiltravimosi misijomis ir tuo, kad kai kuriose taktinėse teritorijose nėra vientisos fronto linijos ir dėl to pajėgos jose būna išsklaidytos, kad galėtų perdėtai teigti apie sėkmę mūšio lauke.
Kalbant konkrečiai, spalio 26 d. Ukrainos generalinis štabas pripažino, kad padėtis Pokrovsko ir Mirnohrado rajone tebėra sudėtinga ir kad Rusijos pajėgų puolimas šioje srityje tapo gerokai intensyvesnis. Tuo pat metu generalinis štabas teigė, kad, nors Pokrovske veikia apie 200 Rusijos kariškių, Ukrainos kontržvalgybos operacijos neleidžia Rusijos kariuomenei pasistūmėti gilyn į miestą ir jame įsitvirtinti.
„ISW toliau laikosi nuomonės, kad Rusijos pajėgos daro taktinės reikšmės pažangą Pokrovsko ir Mirnogrado apylinkėse, bet tai greičiausiai nereiškia, kad Ukrainos gynyba šiame rajone netrukus žlugs“, – pabrėžė analitikai.
Be to, siekdamas padaryti informacinį poveikį, Kremlius nedidelių operatyvinės reikšmės neturinčių gyventojų centrų užgrobimą taip pat pateikia kaip didelį pasiekimą.
„Dronovkos plotas yra mažesnis nei šeši kvadratiniai kilometrai, Pleščejevkos – mažesnis nei keturi kvadratiniai kilometrai. Ir viename, ir kitame kaime iki karo gyveno apie 600 žmonių“, – teigė analitikai.
Tuo pat metu Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas savo naujausią ataskaitą Vladimirui Putinui pradėjo teigdamas, kad Rusijos kariai toliau sėkmingai vykdo užduotis užimti Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono sritis.
„Gerasimovo pareiškimas atkartoja ilgalaikį Putino reikalavimą, kad Ukraina perduotų Rusijai visus keturis neteisėtai aneksuotus regionus, ir niekais paverčia naujausius Rusijos pasiūlymus iškeisti pietų Ukrainos teritorijas į visišką Donecko regiono kontrolę“, – rašo ISW.