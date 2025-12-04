Į korupcijos skandalą įsivėlusi Mogherini traukiasi pareigų

Apie šį sprendimą trauktis F. Mogherini pranešė po to, kai trečiadienį jai ir dar dviem asmenims buvo pateikti oficialūs kaltinimai dėl sukčiavimo ir korupcijos, susiję su sutartimis rengiant būsimus diplomatus.
Kaltinimai F. Mogherini ir dar dviem asmenims pateikti praėjus dienai po jų sulaikymo Briuselyje.
„Vadovaudamasi didžiausiu reiklumu ir sąžiningumu, su kuriuo visada vykdžiau savo pareigas, šiandien nusprendžiau atsistatydinti“, – sakoma buvusios ES užsienio politikos vadovės išplatintame pranešime.
F. Mogherini 2014–2019 metais ėjo ES vyriausiosios užsienio reikalų įgaliotinės pareigas.
Anksčiau šią savaitę Briugėje esančioje Europos kolegijoje ir Briuselyje įsikūrusioje Europos išorės veiksmų tarnyboje (EIVT) buvo atliktos kratos.
Antradienį šaltinis nurodė, kad 52-ejų italė buvo sulaikyta kartu su kolegijos direktoriaus pavaduotoju ir Stefano Sannino (Stefanu Saninu), aukšto rango ES pareigūnu, kuris 2021–2024 metais ėjo EIVT generalinio sekretoriaus pareigas.
Pasak prokurorų, kratos, kurias Europos prokuratūros (EPPO) prašymu atliko Belgijos federalinė policija, taip pat buvo atliktos įtariamųjų namuose.
Anot EPPO, kalbama apie devynių mėnesių trukmės jaunesniųjų diplomatų mokymo programą visose bloko valstybėse narėse, vadinamą ES diplomatijos akademija.
Programa buvo skirta EIVT Europos kolegijai 2021–2022 metų laikotarpiui, o tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar konkursas nebuvo pakreiptas šios švietimo įstaigos naudai.
