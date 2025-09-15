Į neviltį puolusi Rusija mėgina iš NATO narės atpirkti savo zenitines sistemas

Ankara šio pranešimo oficialiai nepatvirtino, nors kariniais klausimais besispecializuojanti Ukrainos naujienų svetainė „Militarnyj“ teigė, kad šaltiniai rodo, jog Turkijos pareigūnai Maskvos pasiūlymą „vertina teigiamai“.
Prašymas pateiktas tuo metu, kai NATO narė Turkija kuria nuosavą oro gynybos sistemą „Steel Dome“, kuria siekiama sumažinti šalies priklausomybę nuo rusiškų technologijų.
Atrodo, kad Maskva susiduria su jos pačios kuriamų sistemų „S-400“ trūkumu ir, kaip pranešama, svarsto galimybę išpirkti dvi tokias sistemas, kurias, po nesėkmingų bandymų įsigyti JAV sistemų „Patriot“, 2017 m. už 2,5 mlrd. JAV dolerių pardavė ir 2019 m. pristatė Turkijai.
Nors Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas paskelbė, kad sistemos bus visiškai parengtos naudoti iki 2020 m. balandžio, Ankara vis dar aktyviai jomis nesinaudoja.
Jos taip ir nebuvo integruotos į NATO, jų raketų galiojimo laikas jau įpusėjo, o Ankarai tenka didelė jų priežiūros išlaidų našta.
Šis sandoris papykdė JAV, Ankara buvo pašalinta iš naikintuvų „F-35“ pirkimo programos ir jai grėsė sankcijos. Atsikračius sistemų „S-400“, Turkijai būtų lengviau tęsti derybas su Vašingtonu dėl naikintuvų „F-16“ pirkimo ir siekti, kad ją vėl priimtų į naikintuvų „F-35“ programą, pranešė „Türkiye Today“.
Rusija savo ruožtu yra suinteresuota papildyti savo turimų sistemų „S-400“ atsargas, nes dėl mūšio lauke patiriamų nuostolių jų paklausa nuolat didėja, rašo „Militarnyj“.
Tai ne pirmas kartas, kai Turkijos turimos sistemos „S-400“ sulaukia tarptautinės bendruomenės dėmesio. 2023 m. tuometinis užsienio reikalų ministras Mevlütas Çavuşoğlu teigė, kad JAV paprašė Ankaros nusiųsti „S-400“ į Ukrainą, o Ankara šį pasiūlymą griežtai atmetė.
Tuo tarpu Rusijai sunkiai sekasi vykdyti savo įsipareigojimus kitiems pirkėjams, pavyzdžiui, Indijai, ir ji dar kartą atidėjo sistemų „S-400“ užsakymo vykdymą – šį kartą iki 2026-2027 m., pranešė „Militarnyj“.