Indijos AT nurodė iš Naujojo Delio išvežti dešimtis tūkstančių benamių šunų

Indijoje gyvena milijonai benamių šunų, o vietos žiniasklaida dažnai praneša apie mirtinus jų išpuolius, ypač prieš vaikus ir pagyvenusius žmones.
Daugiau nei prieš dešimtmetį atlikto Indijos gyvūnų surašymo duomenimis, Naujojo Delio gatvėse gyvena mažiausiai 60 tūkst. benamių šunų.
Kai kas teigia, kad šiuo metu jų skaičius yra gerokai didesnis, o benamių šunų gaujos siaučia parkuose ir gyvenamuosiuose rajonuose visame mieste.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, šalyje užregistruojama daugiau kaip trečdalis visų pasaulio mirties nuo pasiutligės atvejų. Šią krizę dar labiau gilina sterilizacijos programų trūkumas ir teisiniai šunų migdymo apribojimai.
AT nurodė miesto valdžios institucijoms per aštuonias savaites įsteigti šunų prieglaudas ir kasdien tvarkyti sugautų šunų apskaitą.
„Svarbu, ir be to visas šis veiksmas būtų bevaisis, kad nė vienas benamis šuo nebūtų paleistas,“, – sakoma AT išplatintame pranešime.
AT pareiškė, kad bus imtasi veiksmų prieš gyvūnų gynėjus, kurie priešinsis šunų išvežimui iš Naujojo Delio.
Jis taip pat nurodė įsteigti visą parą veikiančią pagalbos liniją, kuria būtų galima pranešti apie šunų įkandimus, o vietos pareigūnams nurodyta paskelbti vietas, kuriose prireikus galima pasiskiepyti nuo pasiutligės.
Indijos parlamente pateikti duomenys rodo, kad pernai buvo užregistruota daugiau kaip 3,7 mln. šunų įkandimų atvejų ir 54 įtariamos žmonių mirtys nuo pasiutligės.
Tačiau remiantis kitais skaičiavimais, šis skaičius yra beveik dvigubai didesnis – vien Naujajame Delyje kasdien užregistruojama apie 2 tūkst. benamių šunų įkandimų.
Viduriniosios klasės kvartaluose daugelis gyventojų globoja benamius šunis.
Tačiau jie kelia pavojų ir žmonėms – Indijos žiniasklaida nuolat praneša apie agresyvių šunų gaujų sudraskytus mažus vaikus.
